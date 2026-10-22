Коллекционное издание Metro 2039 полностью распродано - разработчики удивлены ажиотажем

Если вы планировали приобрести коллекционное издание Metro 2039, но ещё не успели этого сделать, возможно, в ближайшее время такой возможности уже не будет — тираж разошёлся невероятно быстро.

Компания 4A Games опубликовала сообщение, подтверждающее, что коллекционное издание игры — релиз которой запланирован только на 4 февраля 2027 года — больше недоступно для заказа. Разработчики признались, что ожидали высокого интереса к изданию, предназначенному для самых преданных поклонников, но масштаб спроса стал для них неожиданностью. Самая дорогая версия игры полностью распродана и больше не доступна в магазинах. Впрочем, 4A Games заявила о намерении удовлетворить спрос и уже ведет переговоры с партнёрами по этому вопросу.

Студия не исключает, что коллекционное издание может появиться в продаже и после выхода игры. Однако пока разработчики не дают никаких гарантий, поэтому заинтересованным фанатам стоит набраться терпения и следить за новостями.

Мы полагали, что коллекционное издание METRO 2039 будет пользоваться популярностью у поклонников, но столь невероятный спрос превзошёл все наши самые смелые ожидания. Ваш энтузиазм и поддержка продолжают нас поражать, и мы бесконечно вам за это благодарны.



Мы тесно сотрудничали с нашими дистрибьюторскими партнёрами, стараясь удовлетворить спрос, но, несмотря на все наши усилия, многие из вас остались разочарованы — и нам очень жаль, что так вышло.



Мы изучаем возможные варианты выпуска дополнительных коллекционных изданий после выхода игры, но пока не можем дать никаких обещаний. Следите за обновлениями на наших официальных каналах.