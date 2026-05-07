Мастера визуальных эффектов: Стало известно, кто создал CG-трейлер Metro 2039

Пока фанаты продолжают покадрово разбирать анонс Metro 2039, в сети появились подробности создания самого ролика. Как выяснилось, над премьерным CG-трейлером работала легендарная VFX-студия Goodbye Kansas.

Если вам показалось, что качество графики и постановки напоминает лучшие работы индустрии, то вам не показалось. Студия Goodbye Kansas - это настоящие тяжеловесы, подарившие нам:

Кинематографические трейлеры для Cyberpunk 2077;

Эпические ролики для World of Warcraft;

Эпизоды для грядущего анимационного альманаха Secret Level.

Закулисье разработки:

Чтобы закрепить успех, компания выпустила на своем канале эксклюзивный ролик с процессом motion capture (захвата движений) для трейлера Metro 2039. В нем можно увидеть, как живые актеры в специальных костюмах вдыхают жизнь в персонажей постапокалиптической Москвы, придавая их движениям ту самую пугающую реалистичность и вес.

Работа такого гиганта, как Goodbye Kansas, подчеркивает масштаб амбиций 4A Games и Deep Silver - похоже, Metro 2039 метит в высшую лигу не только по геймплею, но и по уровню постановки.