Metro 2039 добавили в списки желаемого более 2 миллионов раз

Ожидаемый постапокалиптический шутер Metro 2039 от студии 4A Games продолжает устанавливать рекорды популярности еще до своего выхода. Согласно свежему финансовому отчету материнского холдинга Embracer Group, опубликованному 11 ноября, игру добавили в списки желаемого на всех платформах более 2 миллионов раз.

Проект демонстрирует впечатляющую динамику с момента официального анонса в апреле 2026 года. Первый миллион добавлений в вишлисты шутер собрал всего за две недели после презентации, что сделало его одним из самых быстрорастущих релизов издателя.

По темпам роста интереса аудитории на аналогичном этапе до релиза Metro 2039 уже опережает такой крупный хит, как Kingdom Come: Deliverance 2. Высокий спрос подтверждает и успех физических копий: коллекционное издание игры с репликой шлема ордена «Спарта» было полностью раскуплено фанатами в течение первой недели после открытия предзаказов в октябре.

Релиз Metro 2039 состоится 4 февраля 2027 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.