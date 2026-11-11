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Metro 2039 04.02.2027
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
5.6 653 оценки

Metro 2039 добавили в списки желаемого более 2 миллионов раз

Gruz_ Gruz_

Ожидаемый постапокалиптический шутер Metro 2039 от студии 4A Games продолжает устанавливать рекорды популярности еще до своего выхода. Согласно свежему финансовому отчету материнского холдинга Embracer Group, опубликованному 11 ноября, игру добавили в списки желаемого на всех платформах более 2 миллионов раз.

Проект демонстрирует впечатляющую динамику с момента официального анонса в апреле 2026 года. Первый миллион добавлений в вишлисты шутер собрал всего за две недели после презентации, что сделало его одним из самых быстрорастущих релизов издателя.

По темпам роста интереса аудитории на аналогичном этапе до релиза Metro 2039 уже опережает такой крупный хит, как Kingdom Come: Deliverance 2. Высокий спрос подтверждает и успех физических копий: коллекционное издание игры с репликой шлема ордена «Спарта» было полностью раскуплено фанатами в течение первой недели после открытия предзаказов в октябре.

Релиз Metro 2039 состоится 4 февраля 2027 года на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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83
Комментарии:  83
Ваш комментарий
Dunovo

Без русского идут науй!

98
Lesh1I

Русофобская помойка

82
Grand_91

Собаки лают - караван идет. Удачи ребятам, пусть повторят (а то и превзойдут) успех Сталкера 2

63
Velvety Isla

Купить этот русофобские высер значит не уважать себя самого

59
stephenBROP

бойкот не помог. Никогда такого не было и вот а5

32
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