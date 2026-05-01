Metro 2039 достигла 1 миллиона добавлений в списки желаемого

Разработчики Metro 2039 сообщили о важном достижении — игра преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого. По словам команды, этот результат был достигнут удивительно быстро после официального анонса проекта.
Авторы подчеркнули, что искренне благодарны сообществу за столь мощную поддержку и интерес к игре. Они также отметили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут пригласить игроков в своё новое приключение.
Релиз Metro 2039 запланирован на эту зиму.
Рад за них, франшиза достойна этого, предзаказы бы ещё
Главное дожить
Ну как не крути,без Москвы и России эта игра не взлетела бы.Мышебратья ненавидят всё то,что им дали.А как интересно в виаре по станции Полянка походить,где я часто на метро ездил.
ща тут такое начнется
Чувствую это будет шедевр