Metro 2039 4-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.3 324 оценки

Metro 2039 достигла 1 миллиона добавлений в списки желаемого

monk70 monk70

Разработчики Metro 2039 сообщили о важном достижении — игра преодолела отметку в 1 миллион добавлений в списки желаемого. По словам команды, этот результат был достигнут удивительно быстро после официального анонса проекта.

Авторы подчеркнули, что искренне благодарны сообществу за столь мощную поддержку и интерес к игре. Они также отметили, что с нетерпением ждут момента, когда смогут пригласить игроков в своё новое приключение.

Релиз Metro 2039 запланирован на эту зиму.

lostpisec

Рад за них, франшиза достойна этого, предзаказы бы ещё

AdriftDylan
Главное дожить

AdriftDylan

Ну как не крути,без Москвы и России эта игра не взлетела бы.Мышебратья ненавидят всё то,что им дали.А как интересно в виаре по станции Полянка походить,где я часто на метро ездил.

Tommy451

ща тут такое начнется

Ильич Ильич

Чувствую это будет шедевр

