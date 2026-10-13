ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metro 2039 04.02.2027
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
5.8 592 оценки

METRO 2039 по-прежнему без русского языка - при этом в Steam появились немецкий, польский, чешский и ещё 12 языков

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

У METRO 2039 только что стартовали предзаказы, однако вместе с открытием страницы игры в Steam обнаружилась любопытная деталь. В списке поддерживаемых языков русский отмечен как «Не поддерживается»: для него не заявлены ни интерфейс, ни озвучка, ни субтитры.

При этом METRO 2039 получит довольно широкую локализацию. В Steam указана поддержка 15 других языков, среди которых английский, французский, итальянский, немецкий, и др. Для большинства из них предусмотрены интерфейс и субтитры, а многие также получат полноценную озвучку.

Готовьте ваши кошельки - стартовали предзаказы на Metro 2039

На этом фоне полное отсутствие русского языка выглядит особенно заметно, учитывая, что действие серии традиционно разворачивается в постапокалиптической Москве и московском метро.

Релиз METRO 2039 запланирован на 4 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

270
280
Комментарии:  280
Ваш комментарий
666ANUBIS666

Это так тупо, вывески и прочее на русском, какие же они тупые

194
vadimsalomatin

Русофобские дураки

132
firefox0047

Пф а кто то серьезно верил что будет русский язык, ну вы и оптимисы. Ну ладно поиграю на английском

85
CoolKaz