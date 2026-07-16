Metro 2039 появится на Gamescom 2026! В 4A Games обещают привезти играбельную демоверсию шутера

4A Games сообщила приятную новость для поклонников постапокалиптическое серии Metro. Разработчики официально подтвердили свое участие в одной из крупнейших игровых выставок Gamescom 2026, которая пройдет в Кельне с 27 по 30 августа. Metro 2039 не только покажут, но и дадут поиграть.

Как сообщается, на выставку полноценный рабочий билд новой части франшизы. У посетителей мероприятия появится первая уникальная возможность лично опробовать геймплей Metro 2039.

Для игроков это станет первым шансом самим оценить элементы исследования, поиска припасов и выживания в самой мрачной игре серии Metro на сегодняшний день

Всем фанатам, помимо возможности поиграть, также обещают организовать тематические фотозоны и множество других активностей связанных с миром игры.

Ранее, мы уже смогли убедиться в суровости сеттинга, насладившись мрачными локациями Новарейха и безудержными перестрелками с обновленными мутантами и Фюрером Хантером в новом геймплейном трейлере Metro 2039

Напомним, что долгожданное возвращение на поверхность опустошенной Москвы и мрачные коридоры столичного метрополитена запланировано на конец зимы. Релиз Metro 2039 намечен на февраль 2027 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.