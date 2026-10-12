Metro 2039 примет участие в польской выставке видеоигр PGA 2026

Metro 2039 — один из самых ожидаемых релизов 2027 года, вызывающий огромный интерес с момента первого анонса. Студия 4A Games объявила, что игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 4 февраля, но, понимая, как сильно игроки ждут этого события, разработчики используют крупные выставки, чтобы дать публике возможность лично ознакомиться с проектом.

Компания PLAION Polska объявила, что их новая игра, действие которой разворачивается в постапокалиптической Москве, будет представлена ​​на выставке PGA 2026. Посетители мероприятия в Познани (которое в этом году пройдет с 23 по 25 октября) смогут погрузиться в мир постапокалиптической российской столицы — мир смертоносных болот, радиоактивных руин и тесных, пугающих туннелей.

Metro 2039 предлагает напряжённую одиночную кампанию, сочетающую в себе исследование мира, выживание, сражения и скрытное прохождение. Игрокам предстоит столкнуться как с солдатами «Новорейха», так и с ужасающими мутантами. В распоряжении пользователей окажутся огнестрельное оружие, возможности для скрытных действий, а также система создания и модификации снаряжения. Игроки смогут улучшать костюм, маску, оружие, рюкзак и прочую экипировку, подстраивая их под свой стиль игры.

Кроме того, можно не сомневаться: фирменная атмосфера выживания, присущая этой серии, никуда не денется. Радиация, износ оборудования, необходимость подзарядки электроники и исследование скрытых локаций сделают любое путешествие за пределы безопасных зон сопряжённым с риском.