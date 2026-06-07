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Metro 2039 февраль 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 393 оценки

Мрачные локации и безудержные перестрелки в новом геймплейном трейлере Metro 2039

Gutsz Gutsz

На Xbox Games Showcase 2026 студия 4A Games представила долгожданный геймплейный трейлер своего нового постапокалиптического шутера Metro 2039. Почти трехминутный ролик, записанный полностью на игровом движке, возвращает фанатов в темное сердце разрушенной Москвы.

Главным лейтмотивом свежего видео стало раскрытие личности центрального антагониста игры. Им оказался легендарный рейнджер Ордена — Хантер. За годы, прошедшие с прошлых событий, некогда благородный Спартанец превратился в жестокого тирана по прозвищу «Фюрер». Теперь он возглавляет тоталитарную фракцию «Новарейх», которая с помощью пропаганды и лжи держит под контролем население подземок. Закадровый монолог протагониста подчеркивает глубину падения бывшего героя:

Твоя ложь заканчивается сейчас, Хантер. Тот легендарный Спартанец ушел. Превратился в пепел. И я не остановлюсь, пока "Фюрер" не сгорит вместе с ним.

В показанных геймплейных кадрах, где сочетается вид от первого лица с эффектными кинематографичными пролетами камеры, студия продемонстрировала фирменную смесь густой атмосферы, стелса, выживания и хоррора. Внимательные игроки могли заметить не только классические элементы серии, но и свежие механики. В частности, разработчики впервые показали в действии новое мощное огнестрельное оружие, получившее название «Шатун», а также неизвестные ранее предметы инвентаря и невиданные вариации мутантов, с которыми придется сражаться в туннелях и на поверхности.

Огромный акцент сделан на графических технологиях нового поколения: детализация мрачных декораций и визуальные эффекты в ролике призваны показать всю жестокость нового мира.

Официально объявлено, что Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года на ПК, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Мероприятия Трейлеры
74
58
Комментарии:  58
Ваш комментарий
TheSkoofLord
37
Rakot321

Шикарно. Какой же ахуй нас ждет. Пушки прям сочно выглядят. В экзодусе мог любоваться часами. Жду с нетерпением.

30
Summonеr

Буду играть в английской озвучке или в украинской, смотря какая будет лучше.

23
BENDJI

Выглядит просто крышеснос.

23
luVol

Не нужно. Торрент только после модов и русской озвучки, хотя все равно вряд ли меня это заинтересует, как и 2 сталкер. Можно будет поугарать с просмотра на ютубе, так как кастрюлеголовые там потужность будут делать значительно большую, чем в сталкаче. Может потом также очередные бусики с продаж для тцк отправят, как сделали GSC)

Патриотичненько же для них)

23
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