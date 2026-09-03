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Metro 2039 04.02.2027
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 498 оценок

На State of Play показали атмосферный геймплей Metro 2039 на PS5 Pro и раскрыли дату выхода игры

Gutsz Gutsz

Студия 4A Games представила новый геймплейный трейлер шутера Metro 2039. Демонстрация проекта состоялась в рамках трансляции State of Play, поэтому на этот раз можно оценить как будет выглядит шутер на консолях PS5 . Вместе с показом авторы официально объявили дату релиза — шутер выходит 4 февраля 2027 года.

Показанный ролик записан напрямую с консоли PlayStation 5 Pro. Проект создается на фирменном движке 4A Engine. В трейлере авторы продемонстрировали режим производительности. В нем игра работает при 60 кадрах в секунду с включенной трассировкой лучей. Поддержка этой функции заявлена как для базовой PlayStation 5, так и для версии Pro.

В представленном эпизоде Странник выбирается на оттаивающие руины Москвы. Он направляется к крепости группировки «Новорейх», расположенной внутри дамбы. По пути протагонист борется со смертельной радиацией и остатками вражеских патрулей. В арсенале героя показали бесшумную пневматическую винтовку «Шатун», коктейли Молотова и классический двуствольный обрез «Дуплет».

Metro 2039 останется строго сюжетным одиночным шутером с элементами выживания и стелса.

Мероприятия 10 Трейлеры 7
39
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
Lua Tools

Воистину некстген!

17
Alex Row

В это я играю

11
Сипота

Почему говорят на английском?

7
saa0891

Выглядит просто шикарно.

Странно что не показали как стекло противогаза трескается и на нём появляется всё больше трещин при попадании, опять же оно как то странно само очищается, в прошлых частях его надо было протирать рукой и это было очень круто, понятно что игру ещё делают но если этих геймплейных элементов не будет, это будет очень печально, ну хоть фильтры для противогаза которые нужно менять есть.

6
Serge_Hunter1099

Супер!

4
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