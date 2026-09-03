На State of Play показали атмосферный геймплей Metro 2039 на PS5 Pro и раскрыли дату выхода игры

Студия 4A Games представила новый геймплейный трейлер шутера Metro 2039. Демонстрация проекта состоялась в рамках трансляции State of Play, поэтому на этот раз можно оценить как будет выглядит шутер на консолях PS5 . Вместе с показом авторы официально объявили дату релиза — шутер выходит 4 февраля 2027 года.

Показанный ролик записан напрямую с консоли PlayStation 5 Pro. Проект создается на фирменном движке 4A Engine. В трейлере авторы продемонстрировали режим производительности. В нем игра работает при 60 кадрах в секунду с включенной трассировкой лучей. Поддержка этой функции заявлена как для базовой PlayStation 5, так и для версии Pro.

В представленном эпизоде Странник выбирается на оттаивающие руины Москвы. Он направляется к крепости группировки «Новорейх», расположенной внутри дамбы. По пути протагонист борется со смертельной радиацией и остатками вражеских патрулей. В арсенале героя показали бесшумную пневматическую винтовку «Шатун», коктейли Молотова и классический двуствольный обрез «Дуплет».

Metro 2039 останется строго сюжетным одиночным шутером с элементами выживания и стелса.