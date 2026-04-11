ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Metro 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
8.3 141 оценка

Надежный инсайдер NateTheHate подтвердил, что новую Metro должны анонсировать на следующей неделе

AceTheKing AceTheKing

Вчера инсайдер AlexandreNGamR сообщил о том, что новую Metro представят на следующей неделе:

Инсайдер: новую Metro анонсируют уже на следующей неделе

Его информацию подтвердил авторитетный инсайдер NateTheHate, заявив, что слухи об анонсе "имеют под собой основания". Оба источника сходятся во мнении, что презентация нового Metro, скорее всего, пройдет в рамках потенциального State of Play, который, по слухам, состоится 16 апреля .

Официальных заявлений от разработчиков 4A Games или издателя пока не поступало. Последняя основная часть серии, Metro Exodus, вышла в 2019 году.

Мероприятия Слухи
7
3
Комментарии:
Ваш комментарий
Abramski90

Да пора бы уже! времени достаточно прошло,чтобы хотя бы анонсировать) оч жду! Exodus классная вышла

2
Babllboy

Уже полностью рабочий билд слили!)

UralGames83Ru

Дак история в трилогии закончилась, наверное очередной виар анонсируют какой-нибудь.