Надежный инсайдер NateTheHate подтвердил, что новую Metro должны анонсировать на следующей неделе

Вчера инсайдер AlexandreNGamR сообщил о том, что новую Metro представят на следующей неделе:

Его информацию подтвердил авторитетный инсайдер NateTheHate, заявив, что слухи об анонсе "имеют под собой основания". Оба источника сходятся во мнении, что презентация нового Metro, скорее всего, пройдет в рамках потенциального State of Play, который, по слухам, состоится 16 апреля .

Официальных заявлений от разработчиков 4A Games или издателя пока не поступало. Последняя основная часть серии, Metro Exodus, вышла в 2019 году.