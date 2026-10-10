Надёжный инсайдер раскрыл стоимость изданий Metro 2039 - предзаказы стартуют не позднее 14 октября

Недавно в официальном аккаунте Metro 2039 в соцсети X было объявлено, что предзаказы откроются на следующей неделе (с 12 по 18 октября), но точный день не уточнялся. Надёжный инсайдер billbil-kun предоставил новую информацию: состав некоторых изданий, сведения об их доступности на физических носителях, цены и дату открытия предзаказов.

По его данным, предзаказы на Metro 2039 должны открыться не позднее среды, 14 октября 2026 года, а ожидаемая дата — 13 октября 2026 года.

Запланировано несколько физических изданий для PS5, Xbox Series и даже ПК. Вот что в них входит:

Day One Edition: базовая игра на диске (требуется загрузка из интернета) и бонусное дополнение (DLC) за предзаказ. Цена: 69,99 € / 59,99 £.

Deluxe Edition: всё содержимое издания Day One в картонной коробке, а также стилбук, артбук в твёрдом переплёте, цифровой артбук, цифровой саундтрек и сюжетное дополнение (DLC). Цифровой контент будет предоставляться в виде кода для загрузки. Цена: 109,99 € / 94,99 £

Collector's Edition: носимая реплика спартанского шлема и все элементы издания Deluxe. Цена: 299,99 € / 259,99 £

Все эти издания будут доступны и на ПК, но без диска в комплекте. Вместо диска они будут содержать код для загрузки игры.