Надёжный инсайдер раскрыл стоимость изданий Metro 2039 - предзаказы стартуют не позднее 14 октября

Недавно в официальном аккаунте Metro 2039 в соцсети X было объявлено, что предзаказы откроются на следующей неделе (с 12 по 18 октября), но точный день не уточнялся. Надёжный инсайдер billbil-kun предоставил новую информацию: состав некоторых изданий, сведения об их доступности на физических носителях, цены и дату открытия предзаказов.
По его данным, предзаказы на Metro 2039 должны открыться не позднее среды, 14 октября 2026 года, а ожидаемая дата — 13 октября 2026 года.
Запланировано несколько физических изданий для PS5, Xbox Series и даже ПК. Вот что в них входит:
- Day One Edition: базовая игра на диске (требуется загрузка из интернета) и бонусное дополнение (DLC) за предзаказ. Цена: 69,99 € / 59,99 £.
- Deluxe Edition: всё содержимое издания Day One в картонной коробке, а также стилбук, артбук в твёрдом переплёте, цифровой артбук, цифровой саундтрек и сюжетное дополнение (DLC). Цифровой контент будет предоставляться в виде кода для загрузки. Цена: 109,99 € / 94,99 £
- Collector's Edition: носимая реплика спартанского шлема и все элементы издания Deluxe. Цена: 299,99 € / 259,99 £
Все эти издания будут доступны и на ПК, но без диска в комплекте. Вместо диска они будут содержать код для загрузки игры.
Нет спасибо.
Ну предзаказ я оформлять не собираюсь, но в стиме куплю точно
Ну как будет в стиме предзаказ, так и возьму.
Без диска?Ну это они загнули, у их игры нет столько фанатов, как у ГТА.
Торренты рулят!
Торентигруха😆🤌