Никаких F5 и закрытые гермоворота: раскрыты новые детали геймплея Metro 2039

Разработчики предстоящей Metro 2039 продолжают делиться подробностями игрового процесса. Судя по свежим данным, продолжение культовой серии станет еще более иммерсивным и бескомпромиссным к игроку халявных сохранений больше не будет, а каждое решение возымеет реальные последствия.

Главные детали игровой механики:

Забудьте про F5: Быстрые сохранения через клавишу F5 или меню паузы полностью ушли в прошлое. Помимо редких автосохранений, для фиксации прогресса теперь придется взаимодействовать с миром игры.

Бюрократия выживания: Чтобы сохраниться на обжитой станции, игроку потребуется подойти к местному представителю и... подписать документ. Разработчики вдохновлялись знаменитым уровнем «Кшатрии» из Metro: Last Light, где для сохранения прогресса нужно было обязательно возвращаться на базу.

Сохранения на заброшенных станциях: В безлюдных и опасных локациях спасет лишь внимательность игрокам придется искать специальные комнаты с оставленными бумагами и ставить там свою подпись.

Репутация и закрытые двери: Отношение жителей станций к главному герою напрямую зависит от его действий. Если вы испортите репутацию на конкретной станции, вас просто перестанут туда пускать. В таком случае пробиваться придется с боем или искать опасные обходные пути через заброшенные туннели и вентиляцию.

Похоже, Metro 2039 готовит игрокам настоящий вызов, где даже банальное сохранение станет элементом выживания и погружения в атмосферу.