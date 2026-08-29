Никаких F5 и закрытые гермоворота: раскрыты новые детали геймплея Metro 2039

Разработчики предстоящей Metro 2039 продолжают делиться подробностями игрового процесса. Судя по свежим данным, продолжение культовой серии станет еще более иммерсивным и бескомпромиссным к игроку халявных сохранений больше не будет, а каждое решение возымеет реальные последствия.
Главные детали игровой механики:
- Забудьте про F5: Быстрые сохранения через клавишу F5 или меню паузы полностью ушли в прошлое. Помимо редких автосохранений, для фиксации прогресса теперь придется взаимодействовать с миром игры.
- Бюрократия выживания: Чтобы сохраниться на обжитой станции, игроку потребуется подойти к местному представителю и... подписать документ. Разработчики вдохновлялись знаменитым уровнем «Кшатрии» из Metro: Last Light, где для сохранения прогресса нужно было обязательно возвращаться на базу.
- Сохранения на заброшенных станциях: В безлюдных и опасных локациях спасет лишь внимательность игрокам придется искать специальные комнаты с оставленными бумагами и ставить там свою подпись.
- Репутация и закрытые двери: Отношение жителей станций к главному герою напрямую зависит от его действий. Если вы испортите репутацию на конкретной станции, вас просто перестанут туда пускать. В таком случае пробиваться придется с боем или искать опасные обходные пути через заброшенные туннели и вентиляцию.
Похоже, Metro 2039 готовит игрокам настоящий вызов, где даже банальное сохранение станет элементом выживания и погружения в атмосферу.
Если вынести за скобки всю политическую суету, то проект выглядит как лютая база. Запрет быстрых сейвов и полноценный отыгрыш с документами и репутацией это то, чего так не хватало серии для настоящего хардкора. Звучит очень вкусно, лишь бы реализация не подвела.
Мммммм..... тупорылая консольная система, как раз таки показателем хорошего тона в вашей игре, наоборот является возможность сохранятся как угодно и когда угодно по желанию игрока.
Так это же просто дань консольщикам, а не фишка. Почему деграданство подаётся как что-то хорошее? Бред же. Сохранения не только про облегчение игры, но и про то, что ты