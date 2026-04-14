Никакого светлого постапокалипсиса! Metro 2039 будет мрачнее предыдущих частей

Только вчера мы наконец-то узнали официальное название новой части Metro. Разработчикам из студии 4A Games еще предстоит провести полноценный анонс игры в этот четверг, однако создатель книжного оригинала и соавтор сценария франшизы Дмитрий Глуховский уже интригует сообщество новыми деталями. Похоже, что грядущая Metro 2039 станет самой мрачной игрой в серии.

В своих социальных сетях Глуховский подогрел интерес аудитории к грядущей трансляции, прокомментировав анонсирующий тизер весьма красноречивым заявлением:

Эта игра по Metro будет мрачнее всего, что вы когда-либо видели.

Учитывая то, как в Metro Exodus серия сделала шаг в сторону светлых открытых локаций вроде залитой солнцем пустыни Каспия или зеленых просторов тайги, фанаты тут же усмотрели в этих словах намек на возвращение к бескомпромиссным корням серии — давящим, безнадежным и жутким туннелям постапокалиптического мира. А год назад автор книг заявлял о сюжете следующее:

Работаю над сюжетом новой большой игры по Метро вместе с 4a Games. До мурашек!

Поклонники лора, предполагая, что слово «мрачность» в первую очередь относится к сюжетным поворотам и общему трагизму повествования, начали бить тревогу и умолять создателей пощадить любимых героев. Одна из самых частых просьб под постом автора: «Только не вздумайте убивать Анну!».

Вложили ли создатели в понятие мрачности визуальный гнет возвращения в туннели или же игроков ждет душераздирающее сюжетное продолжение, станет ясно совсем скоро. Все главные подробности мы услышим в рамках официальной премьеры Metro 2039, которая состоится 16 апреля в 20:00 по московскому времени.