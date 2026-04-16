Новарейх, черные и метро - первый трейлер и геймплей Metro 2039 с подробностями шутера

Мы дождались. С момента триумфального финала Metro Exodus прошло долгих семь лет — именно столько понадобилось студии 4A Games, чтобы вернуться к масштабной постапокалиптической франшизе, которую начал Артём. Сегодня в рамках презентации Xbox First Look состоялся официальный показ Metro 2039. Создатели продемонстрировали эпичный трехминутный трейлер и раскрыли множество первых подробностей будущего шутера.

Metro 2039 стартует спустя 4 года после завершения событий Metro Exodus. Что крайне важно — игра будет поддерживать перенос ваших старых файлов сохранений, что указывает на прямую взаимосвязь нового сюжета с судьбами знакомых нам героев и фракций. Тем не менее в Metro 2039 будет представлен новый протагонист по прозвищу Аутсайдер, который живет изгнанником на поверхности, но из-за странных видений вынужден спуститься во мрак туннелей. Интересный нюанс — в отличие от молчаливого Артёма, новый герой получит полноценный голос и сможет разговаривать.

Писатель Дмитрий Глуховский назвал Metro 2039 «самой взрослой историей, над которой мы когда-либо работали с 4A Games», и подчеркнул актуальность сценария. Главный сюжетный шок — подтверждение теории фанатов книг. Трейлер наглядно показал возвращение Хантера: в 2039 году он жив и руководит тоталитарной милитари-группировкой под названием «Новарейх», которая удерживает власть через жесткую пропаганду и насаждение страха.

Как отмечают разработчики, команда решила отойти от огромных и светлых просторов, сделав ставку на гнетущую атмосферу клаустрофобии первых двух частей. Большая часть геймплея развернется на станциях-крепостях и в невероятно узких подземных коммуникациях, что вписывается в концепцию возврата в Москву, лежащую в радиоактивных руинах. Поверхность при этом покрыта снегом пепельного цвета, сигнализирующим о критически тяжелой ядерной зиме.

Подземные ужасы пополнились множеством опасных новых монстров. Трейлер показал Теневых сталкеров — подвижных и проворных мутантов-гуманоидов, боящихся прямого света; а также классических носачей, которые эволюционировали и теперь способны к скоординированной командной тактике охоты, легко окружая игрока с разных флангов. В сугробах на поверхности будет скрываться совершенно иной, новый тип пепельных монстров с продвинутым природным камуфляжем — их нельзя заметить при снежной буре, поэтому герою предстоит в первую очередь ориентироваться только на свой слух. Более того, геймерам, знакомым с книжным первоисточником Metro 2034, разработчики подготовили сюрприз: показанный мельком монстр из мутировавших кусков плоти очень напоминает уникального врага, с которым сталкивался Хантер на страницах оригинального романа.

Как сообщается, Metro 2039 разрабатывается для платформ текущего поколения ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По словам представителей студии 4A Games, улучшенная версия собственного движка порадует игроков новым уровнем графической проработки. Среди новшеств числятся встроенная трассировка лучей и полностью переработанная механика освещения — ИИ новых монстров тесно привязан к уровню освещенности туннеля и будет нападать лишь при разрядке фонаря. А обновленная физика мелких частиц реалистично отразит густые бураны: в показанных отрывках геймплея липкий радиоактивный снег напрямую влиял на видимость игрока и оставлял следы грязи прямо на стекле надетого противогаза.

Официальная дата релиза Metro 2039 намечена уже на эту зиму.