Официально: 4A Games раскрыла название для новой части Metro - полноценный анонс состоится уже на этой неделе

После череды слухов и утечек о скором продолжении популярной серии шутеров Metro, на связь наконец-то вышли сами создатели проекта. Разработчики из 4A Games не только впервые официально огласили финальное название игры, но и назвали точную дату, когда стоит ждать полноценного показа новинки.

Как выяснилось, многочисленные инсайды оказались правдивыми — проект действительно будет носить название Metro 2039. Об этом студия 4A Games с гордостью сообщила на официальной странице франшизы в X (бывшем Twitter), заодно сменив свой официальный тег на соответствующий. Команда опубликовала пятнадцатисекундный видеотизер. Ролик акцентирует внимание на культовых внутриигровых спартанских часах на руке главного героя: сначала табло циферблата демонстрирует напряженный отсчет минут и секунд, после чего переключается на долгожданное «2039».

Помимо смены вывесок, пост сопровождает приглашение от разработчиков стать свидетелями исторического события: «Присоединяйтесь к нам на глобальном показе METRO 2039». Полноценная премьера долгожданного сиквела намечена на этот четверг. Согласно указанным в расписании тайм-зонам, долгожданная прямая трансляция стартует 16 апреля 2026 года в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что на презентации разработчики покажут полноценный трейлер шутера, прояснят сюжетные нюансы будущей кампании и расскажут первые детали геймплея на новых территориях постапокалиптической пустоши.

Трансляция с анонсом Metro 2039 пройдет в рамках презентации Xbox First Look.

Xbox всегда был домом для этой франшизы, и для нас большая честь продолжить это сотрудничество, представляя вам первый взгляд на эту захватывающую новую главу.