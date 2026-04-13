Официально: 4A Games раскрыла название для новой части Metro - полноценный анонс состоится уже на этой неделе

После череды слухов и утечек о скором продолжении популярной серии шутеров Metro, на связь наконец-то вышли сами создатели проекта. Разработчики из 4A Games не только впервые официально огласили финальное название игры, но и назвали точную дату, когда стоит ждать полноценного показа новинки.
Как выяснилось, многочисленные инсайды оказались правдивыми — проект действительно будет носить название Metro 2039. Об этом студия 4A Games с гордостью сообщила на официальной странице франшизы в X (бывшем Twitter), заодно сменив свой официальный тег на соответствующий. Команда опубликовала пятнадцатисекундный видеотизер. Ролик акцентирует внимание на культовых внутриигровых спартанских часах на руке главного героя: сначала табло циферблата демонстрирует напряженный отсчет минут и секунд, после чего переключается на долгожданное «2039».
Помимо смены вывесок, пост сопровождает приглашение от разработчиков стать свидетелями исторического события: «Присоединяйтесь к нам на глобальном показе METRO 2039». Полноценная премьера долгожданного сиквела намечена на этот четверг. Согласно указанным в расписании тайм-зонам, долгожданная прямая трансляция стартует 16 апреля 2026 года в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что на презентации разработчики покажут полноценный трейлер шутера, прояснят сюжетные нюансы будущей кампании и расскажут первые детали геймплея на новых территориях постапокалиптической пустоши.
Трансляция с анонсом Metro 2039 пройдет в рамках презентации Xbox First Look.
Xbox всегда был домом для этой франшизы, и для нас большая честь продолжить это сотрудничество, представляя вам первый взгляд на эту захватывающую новую главу.
вот кринжуля будет если игра не будет переведена на русский
Урааа уверен что будет шедевр с хорошим сюжетом как и предыдущая часть
Наконец-то
