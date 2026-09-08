Опыт Last Light снова в деле: к сценарию Metro 2039 приложил руку автор книжной вселенной "Метро" Сергей Антонов

Разработчики Metro 2039 продолжают делать всё возможное, чтобы сюжет и наполнение игры максимально откликались у фанатов вселенной. Стало известно, что к работе над сценарием проекта присоединился известный писатель Сергей Антонов, автор популярных книжных трилогий «Московские туннели» и «Рублёвка».
Главные детали:
- Вспомогательная роль и сайд-квесты: Точные задачи Антонова не раскрываются, однако источники отмечают, что он исполняет вспомогательную роль. Вероятнее всего, писатель отвечает за второстепенные квесты, проработку лора, диалоги жителей станций и случайные встречи в туннелях.
- Камео и персонажи из книг: Разработчики официально обещают появление в Metro 2039 персонажей, созданных Сергеем Антоновым в его романах.
- Не первый опыт в играх: Антонов уже давно плотно связан с игровым направлением франшизы. Ранее он писал сценарий для мобильной Metro Wars, а сюжет знаменитой Metro: Last Light во многом являлся адаптацией его романа «В интересах революции».
Привлечение писателей из оригинальной книжной вселенной «Вселенная Метро 2033» дает фанатам надежду на глубокую проработку мира и качественные побочные задания, пропитанные той самой олдскульной атмосферой постапокалиптической подземки.
Самое главное, чтобы побочки не превратили в банальную рутину в духе «принеси-подай». Если Антонов напишет истории уровня сайд-квестов из Ведьмака 3 с двойным дном, серой моралью и душевными диалогами у костра, то игра от этого только выиграет. Потенциал у постапокалиптических туннелей огромный.
Ну сюжет Metro: Last Light - это полная куйня. Вместо развития и углубления темы чёрных, тупо все свели в политоту.
Да-да, всё возможное, но без русского языка в принципе. Нафига тогда это всё возможное фанатам серии, если подавляющее большинство русскоговорящие?