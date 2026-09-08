Опыт Last Light снова в деле: к сценарию Metro 2039 приложил руку автор книжной вселенной "Метро" Сергей Антонов

Разработчики Metro 2039 продолжают делать всё возможное, чтобы сюжет и наполнение игры максимально откликались у фанатов вселенной. Стало известно, что к работе над сценарием проекта присоединился известный писатель Сергей Антонов, автор популярных книжных трилогий «Московские туннели» и «Рублёвка».

Главные детали:

Вспомогательная роль и сайд-квесты: Точные задачи Антонова не раскрываются, однако источники отмечают, что он исполняет вспомогательную роль. Вероятнее всего, писатель отвечает за второстепенные квесты, проработку лора, диалоги жителей станций и случайные встречи в туннелях.

Камео и персонажи из книг: Разработчики официально обещают появление в Metro 2039 персонажей, созданных Сергеем Антоновым в его романах.

Не первый опыт в играх: Антонов уже давно плотно связан с игровым направлением франшизы. Ранее он писал сценарий для мобильной Metro Wars, а сюжет знаменитой Metro: Last Light во многом являлся адаптацией его романа «В интересах революции».

Привлечение писателей из оригинальной книжной вселенной «Вселенная Метро 2033» дает фанатам надежду на глубокую проработку мира и качественные побочные задания, пропитанные той самой олдскульной атмосферой постапокалиптической подземки.