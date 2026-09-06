"Ордена больше нет": В Metro 2039 раскроют судьбу Спарты, вернут "Дуплет" и откроют предзаказы в этом году

Разработчики и инсайдеры продолжают радовать фанатов вселенной «Метро» новыми подробностями о Metro 2039. На этот раз пролился свет на сюжетные детали, касающиеся личности протагониста, оружие, а также сроки открытия предзаказов.

Главные детали из утечки и анонсов:

Судьба Ордена и грубый Странник: В игре подтверждается, что главный герой (Странник/Хантер) - бывший спартанец. На станции «Севастопольская» один из местных жителей узнает его и выражает надежду, что возвращение Ордена Спарты спасет метро от гнета «Новорейха». Однако Странник в грубой форме отрезает: Ордена больше не существует, а в туннели он вернулся исключительно по личному делу.

Предзаказы уже скоро: Появилась приятная новость для тех, кто ждет официального релиза - предзаказы на Metro 2039 планируют открыть до конца текущего года.

Легендарное оружие возвращается: Фанаты олдскульного хардкора могут радоваться - в арсенал игры официально вернется культовый двуствольный обрез «Дуплет», ставший символом первых частей серии.

Слив билда не повредил разработке: Исполнительный продюсер 4A Games Джон Блох (Jon Bloch) прокомментировал раннюю утечку билда игры. По его словам, слив материалов никак не повлиял на производственный процесс и планы команды разработка идет в штатном режиме.

Поxоже, игроков ждет мрачная и бескомпромиссная история о разрушенных надеждах, где от прежнего Ордена осталась лишь тень, а выживать в туннелях придется со старым добрым «Дуплетом» в руках.