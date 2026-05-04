По заверению авторов, новому протагонисту Metro 2039 - "будет что сказать"

У студии 4A Games есть весомый повод для гордости: их новый проект Metro 2039 всего за две недели после анонса собрал более миллиона добавлений в списки желаемого. Такой ажиотаж доказывает, что спустя семь лет после релиза Exodus интерес к франшизе не угас, а фанаты по-прежнему жаждут погружения в атмосферу мрачного постапокалипсиса.

Главным сюрпризом для игроков станет смена подхода к повествованию — в Metro 2039 протагонист наконец-то обретет полноценный голос. Автор оригинальной вселенной подчеркнул, что новому герою «есть что сказать». Это решит давнюю проблему серии, когда молчание Артема в диалогах создавало ощущение недосказанности и мешало полной эмоциональной связи с персонажем.

Сюжет игры ознаменует возвращение к истокам: геймеров вновь ждут тесные, душные и смертельно опасные туннели московского метро. В центре истории окажется новый герой — отшельник, известный как Незнакомец (The Stranger), который спустя годы возвращается в подземный мир. Его озвученные размышления и комментарии помогут игрокам глубже прочувствовать его внутреннюю борьбу и психологическое состояние.

По словам разработчиков, игра станет более личным и глубоким «опытом», а не просто развлечением. Сочетание классического «клаустрофобного» геймплея, нового говорящего героя и серьезного авторского подтекста делает Metro 2039 одной из самых ожидаемых игр ближайших лет.

Релиз игры на ПК и актуальных консолях ожидается грядущей зимой; точные сроки объявят позже.