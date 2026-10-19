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Metro 2039 04.02.2027
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
5.8 607 оценок

Покупатели физических изданий Metro 2039 будут вынуждены загружать часть контента из сети

Gruz_ Gruz_

Издательство Deep Silver раскрыло технические детали грядущего релиза шутера Metro 2039. Как сообщил официальный аккаунт проекта, копии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S не будут содержать полную версию игры на носителе. Из-за значительного объема файлов покупателям дисковых изданий в обязательном порядке потребуется первоначальная загрузка данных из сети для запуска приложения.

Издатель осознанно отказался от идеи выпуска экшена на двух физических дисках, что позволило бы запустить проект без подключения к сети. В качестве официальной причины компания назвала стремление предоставить всему игровому сообществу доступ к контенту одновременно. При этом разработчики уточнили, что после первой установки и скачивания недостающих компонентов постоянный доступ к сети для прохождения не потребуется.

Данное решение вызвало критику со стороны профильных журналистов и игрового сообщества. Если технические ограничения накопителей Xbox объемом в 50 ГБ поддаются объяснению, то отказ задействовать полную емкость дисков PS5 в 100 ГБ выглядит непоследовательно. Аналитики отмечают, что подобный шаг является очередным признаком сокращения поддержки традиционных физических носителей в индустрии.

Релиз Metro 2039 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 4 февраля 2027 года.

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Комментарии:  12
Ваш комментарий
Death to Spies

Адекватный человек такое не будет покупать.

30
saa0891
Данное решение вызвало критику со стороны профильных журналистов и игрового сообщества. Если технические ограничения накопителей Xbox объемом в 50 ГБ поддаются объяснению, то отказ задействовать полную емкость дисков PS5 в 100 ГБ выглядит непоследовательно. Аналитики отмечают, что подобный шаг является очередным признаком сокращения поддержки традиционных физических носителей в индустрии.

Удивительно что кто то до сих пор не в состоянии принять реальность.

7
Egik81