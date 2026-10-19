Покупатели физических изданий Metro 2039 будут вынуждены загружать часть контента из сети

Издательство Deep Silver раскрыло технические детали грядущего релиза шутера Metro 2039. Как сообщил официальный аккаунт проекта, копии для PlayStation 5 и Xbox Series X/S не будут содержать полную версию игры на носителе. Из-за значительного объема файлов покупателям дисковых изданий в обязательном порядке потребуется первоначальная загрузка данных из сети для запуска приложения.

Издатель осознанно отказался от идеи выпуска экшена на двух физических дисках, что позволило бы запустить проект без подключения к сети. В качестве официальной причины компания назвала стремление предоставить всему игровому сообществу доступ к контенту одновременно. При этом разработчики уточнили, что после первой установки и скачивания недостающих компонентов постоянный доступ к сети для прохождения не потребуется.

Данное решение вызвало критику со стороны профильных журналистов и игрового сообщества. Если технические ограничения накопителей Xbox объемом в 50 ГБ поддаются объяснению, то отказ задействовать полную емкость дисков PS5 в 100 ГБ выглядит непоследовательно. Аналитики отмечают, что подобный шаг является очередным признаком сокращения поддержки традиционных физических носителей в индустрии.

Релиз Metro 2039 на ПК, PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 4 февраля 2027 года.