Metro 4 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
8.3 156 оценок

Привет из тоннелей: В сеть утекли первые скриншоты и катсцены раннего билда "Metro 2039"

TheSkoofLord TheSkoofLord

Утечка по новой части Metro, кажется, превращается в полноценный информационный шторм. После слива гигантского архива весом 130 ГБ, фанаты начали публиковать первые скриншоты из играбельного билда образца 2022 года.

  • Возвращение к корням: На кадрах красуются тесные, пугающие тоннели с густой атмосферой клаустрофобии, напоминающие первые две части серии (2033 и Last Light).
  • Хантер в деле: На некоторых изображениях можно заметить элементы интерфейса и модели, подтверждающие, что на тот момент главным героем действительно выступал Хантер.
  • Графика 2022 года: Несмотря на статус «ранней версии», освещение и детализация окружения даже образца 2022 года выглядят впечатляюще. Видно, что движок 4A Engine продолжает выдавать одну из самых реалистичных картинок в индустрии.
  • Интерфейс: Заметны наработки обновленного инвентаря и системы кастомизации оружия, которая стала еще более наглядной.
ArexSOnk

Судя по всему, снова будем в основном шастать по подземке и ограниченным городским локациям. Мне лично из предыдущих игр серии Эксодус больше понравился с природными обширными локациями.

gliga142

выглядит устаревше

Benef108

Ну слили и слили, сейчас это уже новая версия игры, а этот билд не актуален) но прикольно посмотреть все равно

CulturedOstron

Это просто офигенно.

ElfinTarzan

С космосом вообще атмосферно получилось.

