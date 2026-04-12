Привет из тоннелей: В сеть утекли первые скриншоты и катсцены раннего билда "Metro 2039"

Утечка по новой части Metro, кажется, превращается в полноценный информационный шторм. После слива гигантского архива весом 130 ГБ, фанаты начали публиковать первые скриншоты из играбельного билда образца 2022 года.
- Возвращение к корням: На кадрах красуются тесные, пугающие тоннели с густой атмосферой клаустрофобии, напоминающие первые две части серии (2033 и Last Light).
- Хантер в деле: На некоторых изображениях можно заметить элементы интерфейса и модели, подтверждающие, что на тот момент главным героем действительно выступал Хантер.
- Графика 2022 года: Несмотря на статус «ранней версии», освещение и детализация окружения даже образца 2022 года выглядят впечатляюще. Видно, что движок 4A Engine продолжает выдавать одну из самых реалистичных картинок в индустрии.
- Интерфейс: Заметны наработки обновленного инвентаря и системы кастомизации оружия, которая стала еще более наглядной.
Судя по всему, снова будем в основном шастать по подземке и ограниченным городским локациям. Мне лично из предыдущих игр серии Эксодус больше понравился с природными обширными локациями.
выглядит устаревше
Ну слили и слили, сейчас это уже новая версия игры, а этот билд не актуален) но прикольно посмотреть все равно
Это просто офигенно.
С космосом вообще атмосферно получилось.