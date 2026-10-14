Разработчики METRO 2039 назвали ошибочными системные требования в Epic Games Store - настоящие будут опубликованы позже

Вчера на странице игры METRO 2039 в Epic Games Store появились системные требования ПК-версии, которые мгновенно привлекли внимание игроков своей чрезмерной требовательностью. В рекомендуемой конфигурации значились GeForce RTX 4090, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и топовые процессоры уровня Intel Core i9-14900KS или AMD Ryzen 9 7950X3D. Минимальные требования тоже выглядели довольно жестко: примерно RTX 3060, 16 ГБ DDR5 и процессоры уровня i5-14600K или Ryzen 7 5800X3D.
Игроки сразу обратили на это внимание и начали обсуждать завышенные цифры в сообществах. Однако официальный аккаунт разработчиков в соцсетях оперативно отреагировал на ситуацию:
Привет! Эти характеристики были загружены по ошибке и сейчас исправляются. Фактические характеристики будут опубликованы ближе к релизу, по мере того как мы будем продолжать работу над игрой и ее оптимизацией.
Таким образом, разработчики подтвердили, что требования были загружены по ошибке и сейчас исправляются. Реальные системные требования студия 4A Games опубликует ближе к релизу, по мере дальнейшей оптимизации игры. METRO 2039 выходит 4 февраля 2027 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
На самом деле никакой ошибки не было, и это реальные требования, но обезумевшая нищета, как обычно, начала хейтить разработчиков и кричать о том, что оптимизации нет. Но ведь разработчики, в отличие от вас, не работают за 30 тысяч в месяц и получают нормальные деньги, поэтому для них купить 4090/5090 ничего не стоит. Может, вместо того чтобы тратить время на игрушки, вы потратите время и получите нормальную высокооплачиваемую специальность?