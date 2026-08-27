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Metro 2039 февраль 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 473 оценки

Разработчики Metro 2039 показали новые скриншоты

monk70 monk70

Deep Silver и 4A Games показали новые скриншоты Metro 2039, предлагающие ещё один взгляд на ее жуткие локации и монстров.

Исследование Севастопольской и первые впечатления от мрачной атмосферы Metro 2039

Metro 2039 знаменует собой целенаправленный возврат к тщательно проработанным локациям Metro 2033 и Metro: Last Light, после более крупных регионов-песочниц, представленных в Metro Exodus. В игре по-прежнему будут значительные территории для исследования, включая руины над Москвой, но 4A Games сделала акцент на созданных вручную, сюжетно-ориентированных пространствах вместо традиционного открытого мира.

4A Games описала локации как «завораживающе красивые» и полностью созданные вручную, простирающиеся от «реалий повседневной жизни на Севастопольском вокзале до смертельно облучённой поверхности Москвы».

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Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года для ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Монстры, радиация и ужасы метро - смотрим новый геймплейный трейлер Metro 2039
Скриншоты 7
53
25
Комментарии:  25
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

сочно, хотя сталкер2 тоже мед

17
Serj77777

Выглядит хорошо,но есть сомнения,что такая графика будет в игре.)

7
inkomniak

Пастановааааа)))

6
neumann10

Относительно недавно перепроходил всю серию метро. Могу сказать, что первые две части не выдерживают сравнения в геймплее против третей

4
Neko-Acheron

DLSS 5.0 выглядит хорошо ))

3
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