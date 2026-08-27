Разработчики Metro 2039 показали новые скриншоты

Deep Silver и 4A Games показали новые скриншоты Metro 2039, предлагающие ещё один взгляд на ее жуткие локации и монстров.

Metro 2039 знаменует собой целенаправленный возврат к тщательно проработанным локациям Metro 2033 и Metro: Last Light, после более крупных регионов-песочниц, представленных в Metro Exodus. В игре по-прежнему будут значительные территории для исследования, включая руины над Москвой, но 4A Games сделала акцент на созданных вручную, сюжетно-ориентированных пространствах вместо традиционного открытого мира.

4A Games описала локации как «завораживающе красивые» и полностью созданные вручную, простирающиеся от «реалий повседневной жизни на Севастопольском вокзале до смертельно облучённой поверхности Москвы».

Metro 2039 выйдет в феврале 2027 года для ПК в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.