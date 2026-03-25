Разработчики нового Metro готовят графику с трассировкой пути

В сети активно обсуждают разработку 4 части постапокалиптического шутера Metro. 4A Games вовсю трудится над прямым продолжением игры Exodus, которая вышла еще в 2019 году. Сценарием для нового проекта вновь занимается писатель Дмитрий Глуховский, а релиз ожидается на консолях текущего поколения и ПК.

Слух о переходе разработчиков на популярный движок Unreal Engine 5 оказался ложным. Авторы решили остаться на своей фирменной технологии 4A Engine, которую очень сильно модернизировали. По словам источников, обновленная графика выглядит невероятно круто и обходит визуальную составляющую хита S.T.A.L.K.E.R. 2.

Что касается игрового процесса, геймеров ждут масштабные полуоткрытые локации в духе уровня на Каспии из 3 части серии. События новой игры начнутся на поверхности земли осенью, и лишь спустя какое-то время герои снова спустятся в классическую подземку. В арсенале появится еще больше видов оружия, а сюжет дополнится интересными побочными заданиями.

Техническая сторона проекта обещает стать настоящим прорывом. Новинка получит полноценную поддержку технологии трассировки пути для создания максимально реалистичного освещения. Это особенно впечатляет на фоне главного конкурента в лице S.T.A.L.K.E.R. 2, где разработчики до сих пор не реализовали даже базовую аппаратную трассировку лучей.