Разработчики шутера METRO 2039 опубликовали официальную дорожную карту показов для выставки gamescom

Создатели постапокалиптического шутера METRO 2039 представили подробный план публикаций для выставки gamescom. Авторы подготовили много информационных материалов, которые будут последовательно выходить на протяжении праздничной недели. Разработчики рекомендуют поклонникам внимательно следить за центральными новостными каналами проекта.

Старт мероприятий намечен на 24 августа 2026 года, когда студия сделает глобальное объявление. На следующий день, 25 августа 2026 года, на церемонии Opening Night Live состоится премьера игрового трейлера. Затем 26 августа 2026 года появятся первые превью и впечатления прессы.

Специальная демонстрационная версия игры будет доступна посетителям выставки с 26 по 30 августа 2026 года. Опробовать проект лично посетители смогут на стендах компании в павильоне под номером 9. В эти же дни команда обязуется публиковать прямые репортажи с места событий.

Принять участие в обсуждении грядущих показов может любой желающий пользователь в официальных сообществах проекта.