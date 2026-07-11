Шлем Спарты в натуральную величину: раскрыто содержимое коллекционных изданий Metro 2039

В сети появились первые изображения макетов физических изданий грядущего постапокалиптического шутера Metro 2039. Издатель подготовил сразу четыре варианта комплектации, среди которых нашлось место как скромным цифровым наборам, так и роскошному подарку для самых преданных фанатов серии.

Помимо стандартной версии, игроки смогут выбрать из трех расширенных вариантов:

Deluxe Edition: включает в себя игру в индивидуальной упаковке, доступ ко всему будущему загружаемому контенту (DLC) и цифровой артбук. К слову, артбук также будут дарить за оформление предзаказа любого издания.

Deluxe Detail Edition: это издание дополнено эксклюзивным металлическим кейсом (стилбуком) и плотным картонным футляром с уникальным артом.

Collector's Edition: жемчужина коллекции. В огромную коробку положат полноразмерный шлем бойца «Спарты» в масштабе 1:1. Фанаты уже проводят параллели со знаменитым шлемом из коллекционки Fallout 76, надеясь на более высокое качество исполнения. Также в комплект войдут сувениры, знакомые по «Исходу»: аутентичное письмо и набор тематических наклеек.

Согласно полученной информации, масштабная рекламная кампания Metro 2039 стартует в августе. Именно тогда откроются официальные предзаказы, а разработчики обещают показать много нового геймплея и раскрыть подробности игрового мира.