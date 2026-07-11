Шлем Спарты в натуральную величину: раскрыто содержимое коллекционных изданий Metro 2039

В сети появились первые изображения макетов физических изданий грядущего постапокалиптического шутера Metro 2039. Издатель подготовил сразу четыре варианта комплектации, среди которых нашлось место как скромным цифровым наборам, так и роскошному подарку для самых преданных фанатов серии.
Помимо стандартной версии, игроки смогут выбрать из трех расширенных вариантов:
- Deluxe Edition: включает в себя игру в индивидуальной упаковке, доступ ко всему будущему загружаемому контенту (DLC) и цифровой артбук. К слову, артбук также будут дарить за оформление предзаказа любого издания.
- Deluxe Detail Edition: это издание дополнено эксклюзивным металлическим кейсом (стилбуком) и плотным картонным футляром с уникальным артом.
- Collector's Edition: жемчужина коллекции. В огромную коробку положат полноразмерный шлем бойца «Спарты» в масштабе 1:1. Фанаты уже проводят параллели со знаменитым шлемом из коллекционки Fallout 76, надеясь на более высокое качество исполнения. Также в комплект войдут сувениры, знакомые по «Исходу»: аутентичное письмо и набор тематических наклеек.
Согласно полученной информации, масштабная рекламная кампания Metro 2039 стартует в августе. Именно тогда откроются официальные предзаказы, а разработчики обещают показать много нового геймплея и раскрыть подробности игрового мира.
Коллекционка КОНЕЧНО прикольная, но лучше бы они в августе показали реальный геймплей без монтажных склеек и рендеров.
Годная коллекционка
Без диска?😆🤌
Если есть Спарта, должен быть красный плащ.
лучше бы сюжет оригинальней придумали, фантазии есть где разгуляться. Но нет, опять фашисты еще и Хантера в их главе поставили ... в общем бредятина какая то