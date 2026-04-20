Слух: Вопрос дубляжа Metro 2039 на русский язык обсуждался в прошлом году

На днях состоялся полноценный анонс долгожданного продолжения постапокалиптической франшизы от студии 4A Games. Новая игра, получившая название Metro 2039, уже успела удивить крайне мрачным и серьезно огорчила русскоязычных фанатов абсолютной тишиной касательно официальной локализации. С большой долей вероятности проект как минимум получит перевод текста, однако официального подтверждения этого факта, похоже, придется ждать вплоть до летних крупных игровых презентаций. А пока геймеры находятся в неведении, в интернете начали всплывать весьма любопытные инсайды относительно создания полноценного русского дубляжа.

Согласно новой неподтвержденной информации, активные переговоры о записи полной русскоязычной озвучки велись еще в начале 2025 года. Источником слуха выступил представитель одного из отечественных агентств витуберов. По его заявлениям, в январе-феврале прошлого года западный издатель Deep Silver всерьез рассматривал возможность привлечения одной из его подопечных к участию в дубляже Metro 2039. Детали сделки и имена контент-мейкеров не разглашаются, но на тот момент ожидалось, что работа в студиях звукозаписи начнется уже в конце весны 2025 года.

Однако чуть позже менеджеры Deep Silver без лишних объяснений свернули эти переговоры. Если верить автору утечки, отмена сделки не была связана с отказом издателя от русской озвучки как таковой. Причиной стала внутренняя смена маркетинговой стратегии проекта. Компания просто решила не использовать блогеров и стримеров для привлечения внимания аудитории, как это планировалось изначально.

Дальнейший статус работы над дубляжом остается неизвестным — ни слухов, ни официальной информации после обрыва контактов в начале 2025 года не поступало. Автор утечки лишь предполагает, что если полноценная аудио-локализация для Metro 2039 действительно создается силами профессиональных актеров, этот процесс могли поручить студии звукозаписи, которая недавно переводила японский экшен Pragmata. Так, к примеру, главную мужскую роль на русском языке исполнил Андрей Вальц — официальный голос Хоакина Феникса из фильма «Джокер» 2019 года.

К данной информации стоит относиться с огромной долей здорового скепсиса. Учитывая болезненную тему и медийный хайп вокруг свежего анонса шутера, появление громких вбросов вполне закономерно. Пока Deep Silver или сами авторы не сделают четкое заявление, это остается всего лишь неподтвержденным интернет-слухом.

Напомним, что возможность лично исследовать гнетущий мрак метро нам предоставится относительно скоро — официальный выход Metro 2039 на ПК и консолях запланирован уже на эту зиму.