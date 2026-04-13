Создатели Metro 2039 показали ключевой арт

Как известно, сегодня издатель Deep Silver и разработчик 4A Games анонсировали Metro 2039, официальная презентация которой состоится 16 апреля в 20: МСК. Анонс будет транслироваться на YouTube-канале Metro.

Это будет четвёртая основная игра 4A Games в серии, основанной на культовых романах Дмитрия Глуховского, после Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) и Metro Exodus (2019), каждая из которых рассказывает истории выживших после ядерной катастрофы, живущих в туннелях Московского метро и окружающего их мира.

Судя по опубликованному на сайте ключевому арту, действие новой части снова переместится в заснеженную Москву.