Страничка новой Metro 2039 уже появилась в Steam и там нет никакого языка кроме английского...

Вот и прогремел анонс новой части Metro, который ожидаемо вызвал у игрового сообщества весьма смешанные чувства. Пока одни преданные фанаты жалуются на радикальный отказ разработчиков от привычного протагониста Артёма в угоду новому, большинство отечественных геймеров всерьез обеспокоено другим вопросом — полным исчезновением русского языка.

Вскоре после показа игры на презентации Xbox First Look у амбициозного шутера открылась официальная страница в цифровом магазине Steam. На данный момент информационная таблица выглядит весьма тревожно. Заявлена полная поддержка только английского языка: озвучка, интерфейс и субтитры. В то же время напротив русского языка уже красуется отметка «Не поддерживается». И хотя в графе сейчас действительно нет абсолютно никаких других мировых языков, полное отсутствие хотя бы переведенного текстового описания на русский прямо намекает — чуда ждать не стоит, игра может остаться даже без базовых субтитров.

Текущая ситуация в Steam лишь подтверждает нарастающие последние несколько дней подозрения комьюнити. Тревожные звоночки начались еще пару дней назад, когда русского языка не оказалось в списке языков на официальном сайте Metro 2039. Вскоре масла в огонь подлил создатель книжной вселенной Дмитрий Глуховский, который в прямом эфире отказался подтверждать наличие привычной локализации...

Впрочем, даже при самом худшем раскладе и полном отсутствии официального перевода геймерам совершенно не стоит отчаиваться. Богатый опыт индустрии доказывает, что подобные трудности в отечественной среде преодолеваются невероятно быстро и эффективно. Текстовые русификаторы от энтузиастов могут выйти уже в первые часы после выхода игры, который запланирован на зиму 2026 года.