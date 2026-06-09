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Metro 2039 февраль 2027 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 402 оценки

Студия DarkSpeech подготовила русскую версию геймплейного трейлера METRO 2039

DarkSpeech DarkSpeech

В работе над роликом приняли участие 3 человека. Для материала был выполнен рекаст закадрового голоса Странника, проведена посадка реплик под видеоряд и подготовлена финальная звуковая сборка.

Публикация стала оперативным ответом на выход нового геймплейного трейлера METRO 2039 и продолжает серию демонстрационных материалов DarkSpeech по проекту. Ранее студия уже выпускала русскую версию трейлера METRO 2039, где были записаны основные голосовые партии, локализованы визуальные элементы и переведены английские надписи.

DarkSpeech продолжает наращивать скорость и качество производства, расширять внутренний состав и усиливать актёрский контур. Команда постепенно увеличивает количество участников, способных работать с игровыми и анимационными материалами, а также готовит новые проекты в рамках текущего производственного плана.

Студия также заинтересована в новых голосах. В первую очередь рассматриваются актёры и дикторы, готовые работать с игровыми ролями, трейлерами, закадровым текстом и дубляжом. Набор состава остаётся одним из направлений развития DarkSpeech, так как расширение актёрской базы напрямую влияет на скорость производства и качество будущих релизов.

При этом публикация ролика не означает запуск полноценной работы над русской озвучкой METRO 2039. Материал рассматривается как демонстрационный релиз и пример текущих возможностей студии.

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