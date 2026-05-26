Студия DarkSpeech представила трейлер русской озвучки METRO 2039, демонстрируя текущий уровень производства

Студия DarkSpeech опубликовала трейлер русской озвучки METRO 2039. В производстве ролика приняли участие 7 человек. Для проекта были записаны все основные голосовые партии, проведена работа по локализации визуальных элементов и выполнен перевод английских надписей на русский язык.

Публикация трейлера рассматривается студией как демонстрация текущего уровня производства, расширения внутреннего состава и роста возможностей команды.

При этом выпуск ролика не означает запуск полноценной работы над игрой или подготовку релиза русской озвучки METRO 2039 в зимний период. Проект используется в качестве демонстрационного материала.

В течение лета DarkSpeech также планирует продолжить работу сразу по нескольким направлениям, включая System Shock Remake, Mass Effect Legendary Edition и развитие направления, связанного с озвучкой аниме-проектов.