Свежие скриншоты Metro 2039 показывают диктатуру и руины постапокалиптической Москвы

Студия 4A Games опубликовала новую подборку скриншотов Metro 2039 после демонстрации геймплейного трейлера на Xbox Games Showcase. И, если судить по кадрам, серия действительно возвращается к тому, за что её когда-то полюбили — давящей атмосфере выживания, где каждая ошибка ощущается как приговор.

Главным акцентом новых изображений стала фракция «Новый Рейх» — тоталитарный режим, построенный на культе личности и пропаганде. На скриншотах подземные станции и наземные укрепления Москвы буквально утопают в символике и агитационных материалах. В центре этого режима — Хантер, бывший рейнджер ордена «Спарта», который, по описанию, превратился в идеологического диктатора. Такой поворот выглядит особенно жёстко даже на фоне предыдущих частей, где моральные конфликты всегда были одной из сильных сторон серии.

Противостоять ему предстоит новому герою по прозвищу Странник. Его мотивация проста и понятна — уничтожить режим, который он считает предательством прежних идеалов. И, честно говоря, подобный личный конфликт снова возвращает Metro к тому самому человеческому масштабу, где идеологии сталкиваются не в абстракции, а через судьбы конкретных людей.

Судя по скриншотам, разработчики делают ставку не только на сюжет, но и на расширение геймплейных возможностей. Значительная часть игры развернётся на поверхности разрушенной Москвы — шаг, который можно сравнить с попыткой серии выйти за пределы своей привычной «подземной формулы». Обещают более интерактивные локации и больше тактической свободы, включая скрытное прохождение как в туннелях, так и среди руин.

В итоге Metro 2039 выглядит как проект, который одновременно опирается на прошлое серии и осторожно расширяет её границы. Если всё заявленное будет реализовано, это может стать одной из самых атмосферных частей франшизы за последние годы.

Релиз Metro 2039 запланирован на февраль 2027 года. Игра выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S с полной поддержкой функции Xbox Play Anywhere.