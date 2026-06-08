Тоталитарный режим "Нового Рейха" на свежих скриншотах Metro 2039

Вслед за геймплейным трейлером на Xbox Games Showcase разработчики из 4A Games поделились свежей подборкой скриншотов Metro 2039. Свежие кадры детально передают гнетущую атмосферу постапокалиптической Москвы. Студия явно возвращается к корням серии: ставка сделана на кромешную тьму заброшенных туннелей, клаустрофобию и постоянное чувство опасности, где каждый редкий блик света может стоить жизни.

Центральной темой изображений стал жесткий тоталитарный режим фракции «Новый Рейх». Подземные станции и укрепленные наземные базы группировки на разрушенных улицах Москвы буквально застроены монументами и завешены пропагандистскими плакатами. С них смотрит Хантер — в прошлом легендарный рейнджер Ордена «Спарта», который с помощью лжи и манипуляций превратился в фанатичного диктатора. Противостоять его культу личности предстоит новому главному герою по прозвищу Странник (The Stranger). Протагонист намерен уничтожить режим, ведь для него Хантер — предатель прежних идеалов, ставший точно таким же врагом, против которых спартанцы сражались годами.

Помимо мрачных декораций, скриншоты раскрывают важные детали игрового процесса. В частности, судя по обнародованным кадрам, значительная часть геймплея развернется на поверхности — среди руин Москвы и в ее окрестностях. Разработчики делают упор на возросшую интерактивность окружения. Локации, частично знакомые еще по первому CGI-анонсу, предложат гораздо больше тактической свободы и возможностей для скрытного прохождения как под землей, так и под открытым небом.

Релиз Metro 2039 запланирован на февраль 2027 года. Игра выйдет на ПК (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 и Xbox Series X|S с полной поддержкой функции Xbox Play Anywhere.