В Digital Foundry назвали Metro 2039 технологическим прорывом по итогам закрытой презентации ПК-версии

На международной выставке Gamescom студия 4A Games провела первую закрытую презентацию постапокалиптического шутера Metro 2039. Разработчики представили новую главу франшизы и продемонстрировали следующее поколение своего фирменного движка 4A Engine. В эпоху, когда индустрия массово переходит на Unreal Engine 5, команда осталась верна собственной технологии, выжимая из нее максимум визуальных возможностей.

Для демонстрации реального геймплея прессе предоставили выбранный отрезок игры через облачный сервис GeForce Now. Сама игра запускалась на серверах с мощностью, эквивалентной ПК с видеокартой уровня GeForce RTX 5080, и работала на Ultra-пресете графики. Это позволило журналистам в полной мере оценить визуальные изыски грядущего шутера в разрешении 4K.

Эксперты из Digital Foundry подтверждают, что графика совершила колоссальный шаг вперед благодаря обновленной системе глобального освещения на базе трассировки лучей. Полумрак тоннелей и блики на поверхностях выглядят невероятно реалистично. Тем не менее, у специалистов остались вопросы к оптимизации из-за редких просадок FPS, а также к тому, как движок справится с большими открытыми локациями, ведь в демо показали лишь линейный коридорный уровень.

В целом первое знакомство с Metro 2039 оставило исключительно положительные впечатления. Разработчикам удалось доказать, что их проект, запланированный на 2027 год, имеет все шансы стать одним из самых красивых шутеров своего поколения. Удачный показ лишь подогрел интерес аудитории и профильной прессы к ожиданию новых подробностей.