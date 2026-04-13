В Metro 2039 может не быть русского языка - локализации нет на официальном сайте проекта

Всего несколько часов назад создатели культовой постапокалиптической серии наконец прервали молчание и вышли на связь с сообществом. Студия 4A Games ограничилась пока лишь коротким тизером с подтверждением слухов о названии новой части — Metro 2039. И пока комьюнити с нетерпением готовится к полноценной грядущей демонстрации шутера, внимательные пользователи сети забили тревогу, обнаружив неприятную деталь на официальном сайте проекта.

На запущенном сайте Metro 2039 разработчики предусмотрели функционал подписки на новостную рассылку. Для комфорта пользователей сайт поддерживает обширный выпадающий список языков локализации: от основных европейских до различных азиатских вариаций. Однако во всем многообразии опций полностью отсутствует русский язык. Это вызвало вполне обоснованные опасения фанатов, что западный издатель Deep Silver мог полностью отказаться от части традиционных локализаций в том числе и перевод на русский.

Пока что никаких официальных комментариев от студии не поступало. Наиболее вероятным кажется сценарий, при котором новая часть останется как минимум без полной русской локализации с профессиональным дубляжом, который ранее был неотъемлемой частью атмосферы во всех предыдущих проектах франшизы. Для сравнения, аналогичный подход мы уже видели в недавней VR-игре Metro Awakening. Там единственной доступной языковой озвучкой была английская дорожка, но текстовый перевод и русские субтитры при этом были.

Впрочем, геймерам не стоит сильно отчаиваться, даже если официального перевода не окажется ни в каком виде. Опыт показал, что подобные ситуации в нашей среде решаются быстро и эффективно. Серия Metro обладает колоссальной и преданной фанбазой. Команды талантливых отечественных переводчиков, энтузиастов и студий по записи любительского неофициального дубляжа, опыт чего мы недавно ярко видели на примере ситуации с S.T.A.L.K.E.R. 2 с легкостью это исправят.

Узнать больше о проекте и точных платформах релиза удастся совсем скоро. Полноценная премьера Metro 2039 с детальной информацией пройдет 16 апреля 2026 года в 20:00 по московскому времени в рамках грядущего онлайн-мероприятия Xbox First Look. Тогда же, как ожидается, станут доступны и официальные страницы игры в цифровых магазинах со 100% подтвержденным списком всех доступных языков на релизе.