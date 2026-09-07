В Metro 2039 на Xbox Series X подтвердили поддержку рейтрейсинга при 60 FPS

С наступлением сентября игровая индустрия выходит на финишную прямую 2026 года, однако фокус внимания прессы уже смещается на ключевые релизы начала 2027-го. Одним из главных хитов первой половины следующего года обещает стать продолжение постапокалиптической франшизы Metro. В рамках недавней презентации State of Play разработчики официально утвердили точную дату выхода проекта — шутер поступит в продажу 4 февраля.

Вместе с анонсом даты релиза студия 4A Games раскрыла ключевые технические особенности консольных версий. Вопреки частой практике графических компромиссов на консолях, игра получит полноценную поддержку аппаратной трассировки лучей (Ray Tracing) на Xbox Series X даже в режиме производительности. Это позволит владельцам платформы наслаждаться стабильным фреймрейтом в 60 кадров в секунду без критической потери качества глобального освещения.

Единственной платформой текущего поколения без поддержки такого режима останется младшая Xbox Series S — авторы пообещали раскрыть точные графические пресеты для нее в ближайшие месяцы перед релизом. Высокая консольная производительность стала отличным сигналом и для ПК-геймеров, поскольку хорошая оптимизация на приставках обычно гарантирует стабильную работу и на компьютерах.

Шутер продолжит историю выживания человечества в условиях постапокалиптической ядерной зимы, представив игрокам нового главного героя по прозвищу Странник. По заверениям создателей из 4A Games, глубокая оптимизация обновленного фирменного движка 4A Engine позволит выжать максимум из текущего поколения железа, сделав проект новым графическим эталоном серии.