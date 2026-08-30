В Metro 2039 вернётся скрытая система кармы - разработчики по-новому подошли к морали

Разработчики серии Metro рассказали о важных изменениях в подходе к морали в Metro 2039. В новой части авторы решили отказаться от привычной для серии моральной неоднозначности, однако скрытая система кармы, влиявшая на последствия действий игрока, никуда не исчезнет.
В предыдущих играх серии — Metro 2033, Metro: Last Light и Metro Exodus — поступки Артёма могли незаметно влиять на развитие событий и финал. Система работала в фоне: игрок мог получать так называемые карма-очки за определённые действия, исследование мира и взаимодействие с его обитателями.
В Metro 2039 разработчики решили сохранить сам принцип последствий, но изменить его реализацию. Они отмечают, что каждая игра серии по-своему использовала систему кармы, поскольку она должна соответствовать конкретной истории. Поэтому в новой части механика снова претерпит изменения.
При этом сама история Metro 2039 будет заметно менее неоднозначной с точки зрения морали. Если прошлые игры часто предлагали взглянуть на конфликт с разных сторон, то теперь разработчики хотят более чётко разделять добро и зло. По их словам, новая часть исследует последствия войны, поскольку сама война уже стала центральной частью происходящих событий.
Действие игры развернётся после возвращения в московское метро. Главным героем станет Странник — бывший изгнанник, который оказывается в мире, находящемся под контролем авторитарной фракции Новорейх. Именно борьба с новой властью и последствия прошлого станут основой его истории.
При этом пока неизвестно, какие именно поступки будут влиять на карму Чужака и каким образом игрок сможет заметить последствия своих решений. Разработчики не стали раскрывать подробности системы.
Metro 2039 должна выйти в 2027 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Кого теперь не убивать? Снова "почти всех" или "всех, но почти"?
понятно , снова этот унылый стелс ради хорошей концовки
Тактика прозападной повестки лол
Для повышения карму нужно будет зиговать и кричать чей крым?
или стрелять на звуки мовы?
опят