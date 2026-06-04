В сеть попали модели персонажей и детали старого сюжета Metro 2039

До долгожданной презентации Xbox Games Showcase (8 июня), где должны показать первый геймплей Metro 2039, остаются считанные дни. Но в сети появилась, пожалуй, самая интересная информация за всю историю разработки игры.



Анонимные источники опубликовали целую пачку трехмерных моделей персонажей из ранней версии сюжета, а также записи из планшета главного героя. И главный сюрприз судя по всему, изначально игра должна была стать прямым сиквелом «Метро 2034», а играть нам предстояло за самого Хантера.

В раннем сюжете возвращается Саша ключевая героиня книги «Метро 2034». После тяжелых событий она осталась на Севастопольской и работает в местном лазарете.

Запись Хантера о Саше:

"Славная девчонка, с головой на плечах. Слишком хороша для этого места, здорово меня заштопала. Каждая станция хотела бы иметь такого человека, как она. Даше сейчас было бы столько же, сколько ей"

Бурбон - «живее всех живых»

Легендарный напарник Артёма из первой части изначально планировался как ключевой спутник Хантера. Как он выжил на Сухаревской загадка, но его харизма никуда не делась.

Запись Хантера о Бурбоне:

«Один из этих контрабандистов, мнящий себя коммерсантом и охотником за сокровищами. Не думаю, что он в этом преуспел, но ему знакомы эти туннели. Уже что-то. Бывали у меня попутчики и получше, но были и похуже. Беда в том, что мои спутники имеют привычку погибать. Ему следует держаться на расстоянии - для его же блага. А ещё он чересчур болтливый.»

Хан - мистик без бороды: Персонаж находился на завершающем этапе создания. У него полностью отсутствует его культовая борода, а нижняя часть одежды была заметно переработана.

Баба Валя - заведующая фермой

Валентина руководит подземными теплицами Севастопольской. В раннем сюжете на станции был неурожай, и она давала Хантеру задание — зачистить Нахимовский проспект от мутантов, чтобы расширить ферму под охраной бойцов.

Трофимов - мастер на все руки

Прораб ремонтной бригады Севастопольской. Именно его команда отчаянно пыталась сдержать прибывающую воду из подземного водохранилища, чтобы станцию не затопило.

Судя по всему, изначально Metro 2039 должна была стать невероятно мрачной, камерной и приземленной историей выживания южного крыла метрополитена. Вместо глобального путешествия на поезде нас ждала борьба за каждый метр Севастопольского туннеля, бытовые проблемы простых людей (голод, потоп) и психологическая драма израненного Хантера.



Остался ли этот великолепный концепт в финальной игре, или нас ждет совершенно другая история - узнаем уже 8 июня на Xbox Games Showcase.