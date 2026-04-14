В сеть попали подробности сюжета Metro 2039

Microsoft и 4A Games скоро представят Metro 2039. Это будет четвёртая основная часть серии и прямое продолжение событий после Metro Exodus. Премьера уже официально анонсирована на 16 апреля в рамках мероприятия Xbox First Look.

Однако, прежде чем мы увидим первый трейлер, в сети появились очень конкретные подробности сюжета. Согласно утечке, действие игры будет происходить в 2039 году, через четверть века после ядерной войны. Выжившие годами были заперты в туннелях московского метро, ​​но теперь ситуация вот-вот изменится, поскольку различные фракции объединились под руководством одного лидера – фанатичного Спартанца Хантера. Проблема в том, что это будет не мир, а новый режим, основанный на пропаганде, страхе и подготовке к войне за поверхность.

В центре сюжета также окажется Таинственный Незнакомец, живущий вдали от города и страдающий от жестоких, мучительных кошмаров. Когда демоны прошлого заставят его выйти из укрытия, герой отправится в разрушенную Москву и вернётся в место, которого он больше всего хотел избежать – в метро. Это будет история о глубоко личном путешествии, а также о конфликте, разворачивающемся вокруг самой души этого мира.

Описание также намекает на то, что 4A Games не намерена отступать от основ франшизы. Metro 2039 – это сюжетно-ориентированный однопользовательский шутер от первого лица, сочетающий исследование, выживание, бои и скрытность в невероятно атмосферном, но смертельно опасном мире.