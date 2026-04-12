Metro 4 2028 г.
В сеть утекли 22 минуты игрового процесса из отменённой версии Metro 4

monk70 monk70

В сети появилось новое видео, демонстрирующее 22 минуты игрового процесса из отменённой версии Metro 4 (или Metro 2039), релиз которой был отменен в 2022 году. В этом видео много графики-заглушек, но оно может дать представление о том, что разработчики хотели создать в этой новой игре Metro.

Не известно, почему 4A Games решили отменить эту версию в 2022 году. Насколько можно судить, механика игрового процесса выглядит неплохо. Да, это видео разрабатываемой игры, но все выглядит как в игре Metro.

По слухам, анонс Metro 2039 состоится в конце этого месяца. Слухи также предполагают, что Sony может провести новое мероприятие State of Play для сторонних компаний. Так что, возможно, анонс новой игры Metro состоится именно на этом мероприятии.

Real Slim Shady

А где нормальная озвучка? Опять на пендосском.

AndralStormborn

Ну утекли и пусть себе текут

HerFinalBoss
Не известно, почему 4A Games решили отменить эту версию в 2022 году

Ну да, совершенно непонятно...

хойщик4ойстепени

Ждём обязательно игру

Neko-Acheron

С учетом слитых данных игру могут еще и восстановить ))

