В сеть утекли 22 минуты игрового процесса из отменённой версии Metro 4

В сети появилось новое видео, демонстрирующее 22 минуты игрового процесса из отменённой версии Metro 4 (или Metro 2039), релиз которой был отменен в 2022 году. В этом видео много графики-заглушек, но оно может дать представление о том, что разработчики хотели создать в этой новой игре Metro.

Не известно, почему 4A Games решили отменить эту версию в 2022 году. Насколько можно судить, механика игрового процесса выглядит неплохо. Да, это видео разрабатываемой игры, но все выглядит как в игре Metro.

По слухам, анонс Metro 2039 состоится в конце этого месяца. Слухи также предполагают, что Sony может провести новое мероприятие State of Play для сторонних компаний. Так что, возможно, анонс новой игры Metro состоится именно на этом мероприятии.