В Steam произошла самая масштабная утечка - достижения Metro 2039, Persona 6, Squadron 42 и еще 30 игр оказались в сети

Этой ночью цифровой магазин Steam и его база данных столкнулся с одной из крупнейших утечек за последние годы, которую уже многие сравнивают со знаменитым сливом GeForce NOW 2021 года. На популярном портале Exophase, отслеживающем трофеи на всех игровых платформах, внезапно появились полные списки достижений для более чем 35 еще не вышедших, а в некоторых случаях даже официально не анонсированных проектов.

В числе утекших тайтлов оказался даже постапокалиптический шутер Metro 2039, релиз которого запланирован аж на февраль следующего года. Попадание достижений в открытый доступ раскрыло структуру сюжетных заданий, испытания и некоторые геймплейные механики будущей игры от 4A Games задолго до ее релиза.

Аналогичные утечки коснулись и других ожидаемых флагманов:

Persona 6 — Список трофеев содержит прямые спойлеры к сюжету еще до того, как Atlus успела официально продемонстрировать первый геймплей. Подробности здесь.

— Список трофеев содержит прямые спойлеры к сюжету еще до того, как Atlus успела официально продемонстрировать первый геймплей. Подробности здесь. Kingdom Hearts IV — Достижения подтвердили появление миров из расширенной вселенной Disney, о которых Square Enix еще не объявляла публично. Игроки посетят миры "Зоотопии" и "Звёздных войн"

— Достижения подтвердили появление миров из расширенной вселенной Disney, о которых Square Enix еще не объявляла публично. Игроки посетят миры "Зоотопии" и "Звёздных войн" Mega Man: Dual Override — В списке наград обнаружены имена новых боссов («Robot Masters»).

— В списке наград обнаружены имена новых боссов («Robot Masters»). Утечка подтвердила существование обновленных версий Deus Ex Remastered, Dynasty Warriors 3 Complete Edition Remastered, а также Thief: The Dark Project Remastered, в составе которой упоминается совершенно новая кампания «The Tarnished Mirror».

В базе также всплыли списки трофеев для Judas от Кена Левина, Control Resonant, Ace Combat 8: Wings of Theve, Horizon Hunters Gathering, Kena: Scars of Kosmora, Stranger Than Heaven, Star Wars: Galactic Racer, Persona 4 Revival, переиздания The Walking Dead Collection от Telltale и даже сюжетной кампании Squadron 42 для Star Citizen.

Fable — сохранение корней серии и возвращение культовых локаций.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis — возвращение классических боссов и уровни сложности.

Avengers от THQ — возрождение отменённой игры?

Представители Valve и пострадавшие студии пока не прокомментировали инцидент. Судя по всему, данные попали на трекеры из-за преждевременной синхронизации внутренних данных разработчиков в серверной части Steam. Игрокам и фанатам вселенной Metro и других затронутых франшиз рекомендуют соблюдать осторожность в социальных сетях, чтобы не наткнуться на сюжетные спойлеры.