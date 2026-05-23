Вдвое дороже Exodus: Разработка Metro 2039 оценивается в $65 миллионов

В сети появились любопытные цифры, касающиеся стоимости разработки будущих проектов студии 4A Games. Судя по утекшим данным, авторы легендарной постапокалиптической франшизы больше не экономят на масштабах.
Разбор бюджетов:
- Metro 2039 - $65 миллионов: Разработка следующей номерной части серии «Метро» оценивается в внушительные 65 миллионов долларов. Для сравнения, предыдущая и самая масштабная на сегодня часть - Metro Exodus - обошлась издателю в 37 миллионов. Почти двукратный рост бюджета намекает на то, что нас ждет еще более технологичная, проработанная и, возможно, масштабная игра.
- Новый рекордсмен - EOLLA ($80+ млн): Вопреки ожиданиям, новая часть Metro - не самый дорогой проект студии. Прямо сейчас 4A Games работает над таинственной игрой под кодовым названием EOLLA (предположительно, это их совершенно новая научно-фантастическая IP). Её производственный бюджет уже превысил 80 миллионов долларов, что делает проект самым дорогим в истории студии.
Для 4A Games, которая всегда славилась умением делать невероятно красивые игры за относительно скромные (по меркам западных студий) деньги, это колоссальный скачок вперед. С такими бюджетами компания официально вступает на территорию крупнейших мировых блокбастеров.
Без русского языка даже бесплатно играть не буду, даже с торрента, не то чтобы покупать, даже со скидкой 80%.
Челы требуют ру озвучку не понимая как собственно нанять ру актёров озвучки? Для этого нужно выехать на нейтральную территорию, а так же нужно учитывать если игру у нас запретят а разрабов признают экстремистами и т.д. то будут ли последствия для актёров? Никто не знает, можно конечно нанять укр актёров озвучки и они будут говорить на русском, но их же потом свои же признают врагами и будут пытаться их посадить.
Я не понимаю откуда здесь столько тупых людей...идёт война между двумя странами, каждая сторона поливает грязью и ложью другую, каждая сторона видит врагов везде где только можно так как блять делать что-то совместно без последствий от правительств? Одели розовые очки и теперь жалуются...снимите их
исход не плохой был,надеюсь и эта часть не подведет
ps но без русской озвучки атмосфера го8но
На ру-озвучку денег у бедной инди-студии всё равно не хватает (((