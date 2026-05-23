Вдвое дороже Exodus: Разработка Metro 2039 оценивается в $65 миллионов

В сети появились любопытные цифры, касающиеся стоимости разработки будущих проектов студии 4A Games. Судя по утекшим данным, авторы легендарной постапокалиптической франшизы больше не экономят на масштабах.

Разбор бюджетов:

Metro 2039 - $65 миллионов: Разработка следующей номерной части серии «Метро» оценивается в внушительные 65 миллионов долларов. Для сравнения, предыдущая и самая масштабная на сегодня часть - Metro Exodus - обошлась издателю в 37 миллионов. Почти двукратный рост бюджета намекает на то, что нас ждет еще более технологичная, проработанная и, возможно, масштабная игра.

Новый рекордсмен - EOLLA ($80+ млн): Вопреки ожиданиям, новая часть Metro - не самый дорогой проект студии. Прямо сейчас 4A Games работает над таинственной игрой под кодовым названием EOLLA (предположительно, это их совершенно новая научно-фантастическая IP). Её производственный бюджет уже превысил 80 миллионов долларов, что делает проект самым дорогим в истории студии.

Для 4A Games, которая всегда славилась умением делать невероятно красивые игры за относительно скромные (по меркам западных студий) деньги, это колоссальный скачок вперед. С такими бюджетами компания официально вступает на территорию крупнейших мировых блокбастеров.