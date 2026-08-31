"Владимирский централ", умный ИИ и возвращение Хантера: новые детали геймплея Metro 2039

В сети появились свежие подробности Metro 2039 от инсайдера, опробовавшего рабочую демоверсию.

Разработчики готовят масштабную переработку ключевых механик, искусственного интеллекта и сюжета.

Главное из утечки:

Живой протагонист: В настройках можно регулировать частоту речи героя от полного молчания до активных монологов. В опасных ситуациях персонаж матерится и паникует, ворчит от грязи, а во время простоя напевает «Владимирский централ» с английским акцентом.

Умный ИИ и стелс: Враги теперь реагируют на лазерные прицелы (ЛЦУ), зовут подмогу и вычисляют, откуда была брошена приманка. Стелс стали глубже: врагов можно оглушать с одновременным утягиванием в тень.

Новая система кармы: Разработчики полностью отказались от примитивного деления поступков на «добро» и «зло».

Сюжетные инсайды: Хан официально объявлен в розыск «Новорейхом». Также в игру добавят видеокассеты - в одной из них Хантер жестко объявляет войну Чёрным.

Захват точек и убежища: Безопасные места для отдыха остались, но их больше нельзя прокачивать. А зачищенные ключевые объекты (например, заброшенная больница) теперь занимают союзные сталкеры.

Судя по утечкам, Metro 2039 целит в еще больший хардкор и реализм. Сочетание умных врагов, глубоких стелс-механик и проработанной атмосферы выживания может сделать новую часть самой иммерсивной в серии. Главное, чтобы разработчики смогли удержать баланс между реализмом и увлекательным геймплеем.