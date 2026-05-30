Metro 2039 4-й квартал 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 378 оценок

Возвращение в метро: Геймплейный трейлер Metro 2039 покажут на Xbox Games Showcase 8 июня

TheSkoofLord TheSkoofLord

Фанаты вселенной Дмитрия Глуховского, затаите дыхание: долгие месяцы ожиданий подходят к концу. Надежный инсайдер, который ранее точно предсказал детали апрельского анонса игры, сообщил: полноценный геймплейный трейлер новой части под названием Metro 2039 будет представлен миру уже 8 июня в рамках презентации Xbox Games Showcase.

Xbox Games Showcase главная арена для анонса: Выбор площадки 8 июня не случаен. Metro исторически имела крепкие партнерские отношения с Microsoft, и показ геймплея на их главном летнем шоу лучший способ привлечь внимание миллионов игроков.

Если утечка верна, то сразу после трейлера мы можем узнать планы по выходу игры в сервисе Game Pass, что стало бы настоящим подарком для подписчиков.

Gabzavor

Это мы ждём.

LincolnRimes

хорошая новость

Summonеr

Это мы обязательно ждём.

UralGames83Ru

Это мы не ждем. 😉

Rograx

Ждем, одна из любимейших серий игр.

