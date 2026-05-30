Возвращение в метро: Геймплейный трейлер Metro 2039 покажут на Xbox Games Showcase 8 июня

Фанаты вселенной Дмитрия Глуховского, затаите дыхание: долгие месяцы ожиданий подходят к концу. Надежный инсайдер, который ранее точно предсказал детали апрельского анонса игры, сообщил: полноценный геймплейный трейлер новой части под названием Metro 2039 будет представлен миру уже 8 июня в рамках презентации Xbox Games Showcase.

Xbox Games Showcase главная арена для анонса: Выбор площадки 8 июня не случаен. Metro исторически имела крепкие партнерские отношения с Microsoft, и показ геймплея на их главном летнем шоу лучший способ привлечь внимание миллионов игроков.



Если утечка верна, то сразу после трейлера мы можем узнать планы по выходу игры в сервисе Game Pass, что стало бы настоящим подарком для подписчиков.