Metro: Awakening получила оценки от критиков: средняя оценка игры на Metacritic - 76 баллов, на Opencritic - 79 баллов

Вчера состоялся ранний релиз VR-шутера Metro: Awakening от студии Vertigo Games. Сегодня в сети начали появляться первые рецензии на игру. Игра получила средние оценки от критиков: на Metacritic средняя оценка игры составила 76 баллов на основе 10 рецензий, а на Opencritic - 79 баллов на основании 15 рецензий.
Мнения журналистов разделились: часть из них похвалили графику, сюжет и атмосферу игры, называя VR-проект Vertigo Games достойной частью во франшизе Metro, а ряд изданий, таких как Gamereactor, раскритиковали техническое исполнение VR-проекта и довольно примитивный повторяющий геймплей, который, по их словам, уже в скором времени начинает надоедать.
Некоторые оценки:
- GamesRadar+ - 3/5;
- God is a Geek - 8.5/10;
- DualShockers - 8.5/10;
- Hobby Consolas - 85/100;
- COGconnected - 85/100;
- Push Square - 9/10;
- Daily Mirror - 3/5;
- CGMagazine - 8/10.
Релиз стандартного издания Metro: Awakening состоится 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других VR-устройств.
На бумаге Метро в VR звучит интересно, а по факту совсем нет желания покупать. Ну что там нового? Обычное оружие из серии Метро. Каких-то новых монстров тоже нет. Сюжет уже надоел - кто-то там плохой, надо победить, опять подземка, опять всё тоже самое. Сделали бы интерактивный мир Метро с хорошей физикой, аномалиями, красивым и жестоким миром за пределом Метро для VR, тогда было бы здорово
Как DLC Кшатрии к Last Light можно было сделать
Ждём No-Vr мод
Вр игры без вр не имею никакого кайфа
щас бы верить критикам и журналистам запада после обзоров Dragon age