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Metro Awakening 07.11.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
6.3 105 оценок

Metro: Awakening получила оценки от критиков: средняя оценка игры на Metacritic - 76 баллов, на Opencritic - 79 баллов

AceTheKing
Новости

Вчера состоялся ранний релиз VR-шутера Metro: Awakening от студии Vertigo Games. Сегодня в сети начали появляться первые рецензии на игру. Игра получила средние оценки от критиков: на Metacritic средняя оценка игры составила 76 баллов на основе 10 рецензий, а на Opencritic - 79 баллов на основании 15 рецензий.

Мнения журналистов разделились: часть из них похвалили графику, сюжет и атмосферу игры, называя VR-проект Vertigo Games достойной частью во франшизе Metro, а ряд изданий, таких как Gamereactor, раскритиковали техническое исполнение VR-проекта и довольно примитивный повторяющий геймплей, который, по их словам, уже в скором времени начинает надоедать.

Некоторые оценки:

  • GamesRadar+ - 3/5;
  • God is a Geek - 8.5/10;
  • DualShockers - 8.5/10;
  • Hobby Consolas - 85/100;
  • COGconnected - 85/100;
  • Push Square - 9/10;
  • Daily Mirror - 3/5;
  • CGMagazine - 8/10.

Релиз стандартного издания Metro: Awakening состоится 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других VR-устройств.

6
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
MrGamerDad

На бумаге Метро в VR звучит интересно, а по факту совсем нет желания покупать. Ну что там нового? Обычное оружие из серии Метро. Каких-то новых монстров тоже нет. Сюжет уже надоел - кто-то там плохой, надо победить, опять подземка, опять всё тоже самое. Сделали бы интерактивный мир Метро с хорошей физикой, аномалиями, красивым и жестоким миром за пределом Метро для VR, тогда было бы здорово

0
volf2141

Как DLC Кшатрии к Last Light можно было сделать

0
Кот Пингвинович

Ждём No-Vr мод

0
simiola

Вр игры без вр не имею никакого кайфа

4
dxskk

щас бы верить критикам и журналистам запада после обзоров Dragon age

0