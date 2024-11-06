Metro: Awakening получила оценки от критиков: средняя оценка игры на Metacritic - 76 баллов, на Opencritic - 79 баллов

Вчера состоялся ранний релиз VR-шутера Metro: Awakening от студии Vertigo Games. Сегодня в сети начали появляться первые рецензии на игру. Игра получила средние оценки от критиков: на Metacritic средняя оценка игры составила 76 баллов на основе 10 рецензий, а на Opencritic - 79 баллов на основании 15 рецензий.

Мнения журналистов разделились: часть из них похвалили графику, сюжет и атмосферу игры, называя VR-проект Vertigo Games достойной частью во франшизе Metro, а ряд изданий, таких как Gamereactor, раскритиковали техническое исполнение VR-проекта и довольно примитивный повторяющий геймплей, который, по их словам, уже в скором времени начинает надоедать.

Некоторые оценки:

GamesRadar+ - 3/5;

God is a Geek - 8.5/10;

DualShockers - 8.5/10;

Hobby Consolas - 85/100;

COGconnected - 85/100;

Push Square - 9/10;

Daily Mirror - 3/5;

CGMagazine - 8/10.

Релиз стандартного издания Metro: Awakening состоится 7 ноября для SteamVR, PSVR2, Meta Quest 2 и 3 и других VR-устройств.