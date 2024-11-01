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Metro Awakening 07.11.2024
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
6.2 96 оценок

Опубликованы первые минуты геймплея VR-шутера Metro Awakening

Simple Jack
Новости

Создатели Metro Awakening вместе с порталом IGN показали геймплейный ролик нового шутера, в котором можно увидеть первые семь минут игры.

Новая часть постапокалиптической серии будет VR-экшеном, требующим использования шлема виртуальной реальности. Игроки смогут выбрать стиль прохождения: при тихом подходе можно оглушать врагов с помощью окружающих предметов, например, пивной бутылкой, тогда как при агрессивном подходе доступны оружие и взрывчатка.

Metro Awakening будет выпущена 7 ноября 2024 года для VR-гарнитур на PC и PS5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
erkins007

Ещё при первом геймплее предзаказал, надеюсь не хуже Batman Arkham Shadows будет.

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