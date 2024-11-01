Опубликованы первые минуты геймплея VR-шутера Metro Awakening

Создатели Metro Awakening вместе с порталом IGN показали геймплейный ролик нового шутера, в котором можно увидеть первые семь минут игры.



Новая часть постапокалиптической серии будет VR-экшеном, требующим использования шлема виртуальной реальности. Игроки смогут выбрать стиль прохождения: при тихом подходе можно оглушать врагов с помощью окружающих предметов, например, пивной бутылкой, тогда как при агрессивном подходе доступны оружие и взрывчатка.



Metro Awakening будет выпущена 7 ноября 2024 года для VR-гарнитур на PC и PS5.