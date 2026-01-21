Эхо прошлого: В сети опубликовали редкие материалы разработки Metro Exodus за 2015-2016 годы

В сети появилась уникальная подборка скриншотов и концепт-артов, проливающая свет на ранние этапы создания Metro Exodus. Опубликованные материалы относятся к 2015–2016 годам — периоду, когда студия 4A Games только формировала костяк своего амбициозного проекта с открытыми локациями.

Эти кадры позволяют фанатам заглянуть за кулисы разработки и увидеть, как менялось видение постапокалиптической России. Видно, что уже на ранних этапах разработчики уделяли огромное внимание детализации окружения и освещению, что позже стало визитной карточкой игры.