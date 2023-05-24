Metro Exodus 15.02.2019
8.7 4 105 оценок

Издатель Metro Exodus раскрыл внушительные продажи игры - проект собрал больше 10 миллионов игроков

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Gutsz
Новости

Постапокалиптический шутер Metro Exodus, действия которого происходят в разрушенном из-за ядерной войны будущем, от разработчиков из студии 4A Games наконец-то получил заслуженное признание. Текущий издатель проекта в лице компании Embracer Group в своем недавнем отчете перед инвесторами сообщил о впечатляющих результатах данного проекта. Metro Exodus спустя четыре года после своего релиза показала рекордные продажи для всей серии.

Как сообщается, Metro Exodus была продана тиражом 8,5 миллионов копий. С момента запуска шутера на ПК и консолях исследовать постапокалиптичный мир отправилось больше 10 миллионов игроков по всему миру. Игра сохраняет актуальность и по сей день, только в прошлом квартале (январь-март 2023 г.) было продано более 500 000 единиц игры.

Это действительно внушительные цифры для франшизы Metro, однако что ждет серию в будущем? Разработчики в начале этого года подтвердили, что работают над продолжением, однако не стали вдаваться в детали. Если верить слухам, в студии 4A Games уже есть полностью рабочий билд новой игры, где реализован полностью открытый мир огромных масштабов и продумано несколько разных концовок. Продолжение Metro Exodus может быть раскрыто в любой, а выйти игра должна к 2025 году.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Кей Овальд

Действительно отличная игра. Хотя и не во всём, конечно.

4
pyw

Система с "не убивай для хорошей концовки" больше всего раздражает.

10
Кей Овальд pyw

Не, это вполне логично.

1
pyw Кей Овальд

В игре с жанром "шутер от первого лица"?

4
Сергей Понащенко pyw

Ну я её не воспринимал как шутер. Скорее воспринимал как интересную историю. Почти как книгу можно сказать)

5
ABRASцовы pyw

Это просто убило весь интерес к игре, у тебя в инвентаре крутой прокачанный калаш, а ты только смотреть на него можешь.

1
ABRASцовы

Для меня она получилась довольно спорной. Особенно обидно за enhanced, которая имела очень убогую графику и море багов. Дополнение с Сэмом даже уже не прошёл, полный шлак и по графе и по оптимизации.

1
Pravdarub

Заслужено.

0
Яков Будников

отличная игра, приятная история, но как же я орал когда из за багов запарывалось прохождение в "железном" режиме

0
ace8927

По мне так, довольно посредственная игра, диалоги и действия персонажей на уровне детского сада. Все время пока играл, во время диалогов у меня был испанский стыд. На уровне леса я её вообще бросил, игра про жестокий мир, и чтобы получить хорошую концовку надо не убивать. Да и вашуж мать, как можно проехать половину материка и только тогда заметить, что твоя девушка не здорова и не забеспокоиться после падения в бункер с БИО отходами, что она чуть ли не лёгкие выкашливает...

-1
HomelyAlden

Уберите с названия метро. его там нет

-3
Coburn86

Это вселенная метро. Начиналось все в метро, дальше вышла за рамки уже. Если Вы ознакомитесь с серией, то там очень много книг где события происходят не в метро и от наших автором, и от автором из Англии, Польши, Италии и т.д.

0