Издатель Metro Exodus раскрыл внушительные продажи игры - проект собрал больше 10 миллионов игроков ©

Постапокалиптический шутер Metro Exodus, действия которого происходят в разрушенном из-за ядерной войны будущем, от разработчиков из студии 4A Games наконец-то получил заслуженное признание. Текущий издатель проекта в лице компании Embracer Group в своем недавнем отчете перед инвесторами сообщил о впечатляющих результатах данного проекта. Metro Exodus спустя четыре года после своего релиза показала рекордные продажи для всей серии.

Как сообщается, Metro Exodus была продана тиражом 8,5 миллионов копий. С момента запуска шутера на ПК и консолях исследовать постапокалиптичный мир отправилось больше 10 миллионов игроков по всему миру. Игра сохраняет актуальность и по сей день, только в прошлом квартале (январь-март 2023 г.) было продано более 500 000 единиц игры.

Это действительно внушительные цифры для франшизы Metro, однако что ждет серию в будущем? Разработчики в начале этого года подтвердили, что работают над продолжением, однако не стали вдаваться в детали. Если верить слухам, в студии 4A Games уже есть полностью рабочий билд новой игры, где реализован полностью открытый мир огромных масштабов и продумано несколько разных концовок. Продолжение Metro Exodus может быть раскрыто в любой, а выйти игра должна к 2025 году.