Креативный директор Metro Exodus не вернётся к разработке игр, но верит в 4A Games и S.T.A.L.K.E.R. 2

Креативный директор Metro Exodus и один из ключевых разработчиков оригинальной трилогии S.T.A.L.K.E.R. Андрей Прохоров в недавнем интервью сообщил, что окончательно покинул игровую индустрию. Причиной этого стал не временный перерыв в работе, а вынужденное решение из-за серьёзных проблем со здоровьем. Ещё во время создания Metro Exodus разработчик перенёс обширный инсульт, что привело к частичной парализации. Несмотря на значительный прогресс в реабилитации, процесс восстановления продолжается до сих пор.

Прохоров признаётся, что, несмотря на физические ограничения, следил за выходом Metro Exodus и был рад восторженной реакции игроков. Для него это стало доказательством, что его работа над игрой была не напрасной. За шесть лет восстановления он добился значительных успехов: теперь он может передвигаться без трости и в целом чувствует себя хорошо. Однако полное возвращение к работе в 4A Games и участие в создании новых игр в серии Metro остаётся невозможным.

Тем не менее Андрей видит в этом и позитивный момент. По его словам, его уход открыл путь для новых талантов и идей в студии.

Считаю, что свою главную задачу я выполнил — помог формированию и становлению команды. Теперь они справятся и без меня.

— отметил Прохоров.

В интервью также затрагивалась тема скорого релиза S.T.A.L.K.E.R. 2. Будучи одним из создателей этой франшизы, Андрей выразил гордость за творение GSC Game World. Он подчеркнул, что именно благодаря сериям Metro и S.T.A.L.K.E.R. жанр постапокалиптических шутеров остаётся востребованным у игроков. Прохоров остался доволен представленными трейлерами новой части, хотя признался, что в некоторых моментах он добавил бы "больше мрачности".