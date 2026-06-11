Мастер на все руки: разработчики "МЕТРО: Судьбе Вопреки" представили нового персонажа

Команда ONEMANTEAM представила очередной кусок лора своего амбициозного проекта: фанатская сюжетная модификация для Metro Exodus получила нового прописанного персонажа с биографией, которую не стыдно и в официальной игре увидеть.

На этот раз авторы раскрыли бэкграунд нового члена команды: Сергей Константинович Морозов, позывной «Мороз». До войны он работал в одной из мастерских на правом берегу Красноярска. После ядерного удара прибился к бандитской группировке, однако когда та вошла в состав Северных кланов, Морозов предпочёл уйти. Поймать его удалось разведгруппе под командованием Сорокина: Сергея доставили в «Санаторий» на допрос. Дальше начинается интересное: после нескольких месяцев работы на общину и, по формулировке самого разработчика, «своеобразной реабилитации», Морозов был зачислен в ту же разведгруппу под личную ответственность Сорокина, разглядевшего в нём талантливого техника. Типичная постапокалиптическая история про второй шанс, которую Metro умеет подавать без пафоса.

В игре Мороза можно будет встретить в лагере, который на начальных этапах служит хабом для протагониста Павла Сорокина и его отряда. Помимо диалогов с напарниками, игроку будут доступны активности, перенесённые из эпизодов на Авроре в оригинальной Metro Exodus, то есть знакомая механика живого лагеря с атмосферой внутри.

Настоящим подарком для сообщества стала информация о сроках релиза: согласно инсайдерским данным, демо-версия «МЕТРО: Судьбе Вопреки» может выйти уже этим летом.