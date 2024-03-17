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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.8 5 720 оценок

Metro Exodus: опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта "Метро: Проводник Exodus"

3 GAME STUDIO
Новости

Опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта «Метро: Проводник Exodus», которым занимается разработчик из «3 Game Studio».

Релиз запланирован на 24 мая этого года.

(краткий Сюжет мода). "Проводник" повествует о захватывающих историях двух главных персонажей - торговца с Ганзы и опытного сталкера с Проспекта Мира. Главный герой вынужден стать проводником и протянуть руку помощи Торговца с Ганзы. С самого начала их путь на станцию Новослободская превращается в серию эпических сражений, встреч с чудовищами и опасных врагов, захватывающих путешествий по подземному миру. Все решения игрока будут иметь влияние на сюжет и конечный исход истории.

Создатель Мода - Данила Беркут. (Green Games Group).
Cоздатель порта - Илья Назаров. (3 Game Studio).

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-2
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kollich

Вот бы еще Старфилд на этот движок и чтобы до Тамриэля сделали гиперпрыжок))

0
Ar55555

озвучка полный шлак!

0
impostor300
-1
Гемор

Игра топчик, в 4 к пройду на экстремалках, если время будет,

-4