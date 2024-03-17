Metro Exodus: опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта "Метро: Проводник Exodus"

Опубликованы первые 15 минут геймплея из бета-версии порта «Метро: Проводник Exodus», которым занимается разработчик из «3 Game Studio».
Релиз запланирован на 24 мая этого года.
(краткий Сюжет мода). "Проводник" повествует о захватывающих историях двух главных персонажей - торговца с Ганзы и опытного сталкера с Проспекта Мира. Главный герой вынужден стать проводником и протянуть руку помощи Торговца с Ганзы. С самого начала их путь на станцию Новослободская превращается в серию эпических сражений, встреч с чудовищами и опасных врагов, захватывающих путешествий по подземному миру. Все решения игрока будут иметь влияние на сюжет и конечный исход истории.
Создатель Мода - Данила Беркут. (Green Games Group).
Cоздатель порта - Илья Назаров. (3 Game Studio).
Вот бы еще Старфилд на этот движок и чтобы до Тамриэля сделали гиперпрыжок))
озвучка полный шлак!
Игра топчик, в 4 к пройду на экстремалках, если время будет,